Constellation : la série de science-fiction addictive avec Noomi Rapace à découvrir sur Apple TV+

Prévue pour être lancée le 21 février prochain sur Apple TV+, «Constellation» voit Noomi Rapace incarner une astronaute de retour sur Terre, après une terrible catastrophe dans la station spatiale. Une série de science-fiction à couper le souffle.

Attachez vos ceintures. C’est le 21 février prochain qu’Apple TV+ dévoilera le premier des huit épisodes de «Constellation», sa nouvelle série de science-fiction avec Noomi Rapace (Millenium, Prometheus) dans le rôle de Johanna, une astronaute en mission dans la station spatiale internationale.

Cette mère de famille voit sa vie basculer quand une catastrophe inexpliquée frappe la station. Après de nombreuses difficultés, Johanna parvient à revenir sur Terre. Mais elle va alors découvrir que des éléments clefs de son existence ont changé. Elle s’engage dès lors dans une quête désespérée pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et ce malgré les obstacles rencontrés en chemin.

Introduction à la mécanique quantique

Impossible d’aller plus loin dans la description de «Constellation» sans risquer de dévoiler des éléments clefs du récit qui attendent les téléspectateurs. Le créateur de la série, Peter Harness, parvient sans difficulté à utiliser des notions de mécanique quantique, et des récentes découvertes en la matière, pour servir son histoire sans jamais donner la migraine à son audience. Bien au contraire.

Mieux encore, «Constellation» met le talent de son casting, avec en tête la comédienne Noomi Rapace et Jonathan Banks, au service d’un scénario qui n’a pas fini de hanter les personnes qui iront jusqu’au bout du voyage, les laissant probablement sans voix après les deux épisodes de conclusion. Avant qu’un appel urgent à connaître la suite ne se fasse entendre.

Apple TV+, grand maître sci-fi

Une chose doit être soulignée avec force à la vue de «Constellation» : Apple TV+ s’impose comme le maître incontesté de la science-fiction parmi les plates-formes de steaming, et son poursuivant n’est qu’un lointain second.

Si le nombre de fictions est moins élevé que chez la concurrence, les téléspectateurs y ont accès à des contenus de qualité, et d’une variété qui force l’admiration : «For All Mankind», «Foundation», «Invasion», «Monarch : Legacy of Monsters», «Severance», et même «Silo» sont autant de productions originales qui interpellent ceux qui les regardent.

Nul doute que «Constellation» est en passe de rejoindre cette formidable amas de séries de science-fiction qui flottent en orbite sur Apple TV+. Le genre est un des plus appréciés par le grand public, et quand l’exécution est bonne, il permet à l’esprit de s’engager dans des réflexions qui dépassent largement le cadre de création audiovisuel. Dans ce cas précis, la conquête spatiale, les lois qui régissent l’univers, ou encore le concept de la réalité sont autant de sujets abordés d’une manière simple et divertissante à l’écran. Tout en stimulant notre curiosité. Que demander de plus.