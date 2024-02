Game of Thrones : Kit Harington et Sophie Turner réunis dans «The Dreadful», un film d'horreur gothique

Selon le site américain Deadline, Sophie Turner et Kit Harington vont se retrouver au générique de «The Dreadful», un film d’horreur gothique réalisé par Natasha Kermani. Une nouvelle qui suscite l’excitation chez les fans de «Game of Thrones».

Grande réunion au sein de la famille Stark. Le site américain Deadline a annoncé les retrouvailles de Sophie Turner et Kit Harington au casting de «The Dreadful», un film d’horreur gothique écrit et réalisé par Natasha Kermani (Lucky, V/H/S 85), plus de cinq ans après la conclusion de la série «Game of Thrones», dans laquelle ils incarnaient respectivement les rôles de Sansa Stark et John Snow.

Détail amusant, l’histoire se déroulera dans le conteste de la Guerre des Deux-Roses, la guerre civile britannique au XVe siècle dont s’est inspiré George R.R. Martin pour l’écriture de sa saga littéraire «Le Trône de Fer». La comédienne y jouera le rôle d’Anne, une jeune femme menant une vie solitaire et difficile avec sa belle-mère Morwen, en marge de la société. Le retour d’un homme de leur passé va déclencher une série d’événements qui vont venir bouleverser leur existence.

La nouvelle de ces retrouvailles entre Sophie Turner et Kit Harington n’a pas manqué de susciter l’excitation chez les fans de la série. La comédienne a pris le temps de réagir via son compte Instagram, après l’officialisation de leur présence au générique.

«Je veux dire, nous ne pouvions pas ne PAS se retrouver à nouveau vous savez», a-t-elle écrit en légende. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée. L’an dernier, George R.R. Martin avait confirmé que Kit Harington travaillait toujours sur un projet de spin-off de «Game of Thrones» centré sur le personnage de John Snow, sur ses aventures après les événements de la série. Le projet reste à l’étude pour la chaîne américaine HBO.