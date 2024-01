Sophie Turner officialise sa relation avec l'aristocrate Peregrine Pearson

En plein divorce de Joe Jonas, Sophie Turner a tout l’air d’avoir officialisé sa relation avec l’aristocrate britannique Peregrine Pearson sur ses réseaux.

Première photographie officielle ? Alors que Sophie Turner est actuellement en plein divorce avec le chanteur Joe Jonas, l’actrice de «Game of Thrones» et «X-Men» a dévoilé sur Instagram plusieurs clichés de ses vacances au ski au côté de l'aristocrate britannique Peregrine Pearson et de deux amis, révèle Page Six. Des clichés qui semblent bien officialiser la relation qu’entretient le couple depuis qu’il a été photographié s’embrassant dans les rues de Paris, en novembre dernier.

Sur deux des clichés, l’actrice apparaît en tenue de ski, un masque sur le visage, assise sur une remontée mécanique et debout au sommet d’une montagne accompagnée de Peregrine Pearson, qu’elle a pris soin de taguer. Il s’agit là des premières photographies les montrant tous les deux, que Sophie Turner partage sur son compte officiel, précise le site américain.

En effet, depuis leur premier baiser échangé à Paris, le couple a régulièrement été photographié ensemble par les paparazzi, mais aucun des deux n’avait officialisé leur idylle.

Il semblerait bien que l'actrice ait désormais décidé de vivre sa relation au grand jour, quatre mois après l'annonce de son divorce avec le chanteur Joe Jonas.