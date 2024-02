«Napoléon» : on connaît la date de mise en ligne du film de Ridley Scott sur Apple TV+

Selon le site Collider, «Napoléon» est attendu sur Apple TV+ dès le 1er mars. En France, le film de Ridley Scott respectera la célèbre chronologie des médias, en entamant son parcours sur CANAL+, mais plus tard.

À la conquête du monde. Sorti dans les salles françaises le 22 novembre dernier, «Napoléon» s’apprête à débarquer sur Apple TV+ - qui a co-produit le film avec Scott Free Poductions - à partir du 1er mars, y compris à l'international, rapporte le site américain Collider. Il est toutefois précisé qu’il s’agira de la version de 2h38, celle visionnée par le public sur grand écran, et non de la version longue, également appelée la «director’s cut», qui dépasse la durée de quatre heures. Cette dernière est très attendue par une partie des fans, déçus par l’aspect ultra-condensé de la vie de l’homme politique français. Aucune date de mise en ligne n’a toutefois été annoncée pour le moment.

En France, le respect de la chronologie des médias empêche le film d’apparaître sur la plate-forme de streaming avant une période légale de 17 mois. C’est CANAL+ qui disposera de la première fenêtre de diffusion, huit mois après la sortie en salles de «Napoléon», c’est-à-dire à partir de fin juillet. Là encore, aucune information concernant la mise en ligne de la «director’s cut» n’a été communiquée.

Dans cette version de 270 minutes – soit 4h30 – Ridley Scott promet notamment d’explorer plus en détail la vie de Joséphine de Beauharnais avant sa rencontre avec Napoléon Bonaparte. Les spectateurs espèrent également y trouver un rythme moins soutenu que dans la version originale, où le temps est compressé au maximum pour traiter des grandes étapes de la carrière politique et militaire de Napoléon, non sans frustration.