Game of Thrones : les créateurs de la série dénoncent l'attitude des patrons de HBO à propos de la fin décriée

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, David Benioff et D.B. Weiss ont confirmé avoir présenté le plan d’une trilogie au cinéma pour conclure «Game of Thrones». Ce que les patrons de la chaîne HBO aurait catégoriquement refusé.

Une conclusion toujours discutée. Près de cinq ans après la diffusion de l'ultime épisode de la série sur HBO, «Game of Thrones» continue d’alimenter les conversations. Sur le phénomène culturel international qu’elle a été, mais aussi et surtout sur la manière dont ses créateurs, David Benioff et D.B. Weiss, auraient «bâclé» le final, avec 13 épisodes étalés sur les saisons 7 et 8, qui ont majoritairement frustré les fans.

Des dysfonctionnements à la tête d'HBO

David Benioff et D.B. Weiss ont récemment profité d’une interview accordée au site américain du Wall Street Journal pour confirmer que leur plan initial avait été conclure la série avec une trilogie au cinéma. Une idée déjà évoquée par George R.R. Martin en 2020, qui n’avait suscité aucune réaction des deux hommes à l’époque. Selon eux, les dysfonctionnements au sommet de la chaîne HBO – qui était contrôlée par l’opérateur américain AT&T – ont largement contribué à gâcher leur travail au moment où la série touchait à sa fin.

L’article du Wall Street Journal précise ainsi que certains patrons ont catégoriquement refusé l’idée, affirmant que leur métier était la télévision, et non le cinéma. Ils auraient même carrément demandé à David Benioff et D.B. Weiss s’il était possible pour eux de tourner les dernières saisons «à la verticale» afin que les téléspectateurs puissent regarder la série sur leur téléphone portable. Une autre de leurs idées aurait été de proposer des «mini-épisodes» de «Game of Thrones» capables d’être regardés/consommés rapidement. «Les dysfonctionnements tuent les projets plus que tout autre chose, qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement interpersonnel ou institutionnel», en a conclu D.B. Weiss, visiblement échaudé par l'expérience.