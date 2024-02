Selena Gomez partage le moment gênant vécu lors des Emmy Awards avec Jason Segel

Invitée de l’émission «Jimmy Kimmel Live», Selena Gomez est revenue sur son étrange interaction avec le comédien Jason Segel lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, et de la situation gênante provoquée par son compagnon, Benny Blanco, dans la foulée.

Un moment à oublier. Selena Gomez est une fan absolue de «How I Met Your Mother», une série qu’elle adore regarder le soir avant de s’endormir. Invitée de l’émission «Jimmy Kimmel Live», la comédienne de 31 ans a raconté une anecdote hilarante sur sa rencontre très étrange avec Jason Segel, un des acteurs principaux de la sitcom, lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards.

«C’est une étrange habitude que j’ai, mais tous les soirs j’aime m’endormir devant la même série. Soit devant ‘Friends’, ou un truc confortable dans le genre, et ces derniers temps, c’est ‘How I Met Your Mother’. Donc je m’endors tous les soirs en regardant la série, et je suis fan», commence-t-elle à expliquer. Quand son regard a croisé celui de Jason Segel lors de la cérémonie des Emmy Awards, Selena Gomez a cru qu’il la saluait. Avant de réaliser que son geste ne lui était pas destiné.

«Il m’a regardé et a commencé à me saluer d’un geste de la main et je me suis dit : ‘Oh, salut !’. Avant de réaliser que son geste était destiné à une personne derrière moi», précise-t-elle. La star de la série «Only murders in the building» s’est alors sentie très mal à l’aise, avant de constater que le comédien, percevant son malaise, se dirigeait vers elle pour la réconforter. C’est alors que son compagnon, Benny Blanco, a enfoncé le clou. «Vous savez, elle s’endort en vous regardant tous les soirs», se remémore-t-elle avec humour.