Barbie : Helen Mirren, Viola Davis, Kylie Minogue… Mattel dévoile de nouveaux modèles pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes

Helen Mirren, Viola Davis et Kylie Minogue font partie des huit femmes honorées par une Barbie à leur effigie, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce vendredi 8 mars.

Une consécration pour une célébration. Helen Mirren, la star de 78 ans de «The Queen», a été choisie comme modèle de Barbie britannique par le fabricant de jouets Mattel. L'actrice figure ainsi parmi les huit nouveaux modèles de la célèbre poupée, dans une collection spécialement dévoilée ce 5 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars). La star a avoué être «absolument époustouflée» par la nouvelle.

«C'est quelque chose de très spécial et quelque chose que je peux ajouter à ma liste de mes réalisations préférées : devenir une Dame de l'Empire britannique (Helen Mirren a été faite Dame Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2003, ndlr), avoir un Oscar, avoir une étoile sur le Walk of Fame et avoir ma propre Barbie», a-t-elle listé selon les propos relayés par Sky News.

Une inspiration pour des millions de filles

La poupée arbore une reproduction miniature de la tenue que l’actrice portait au festival de Cannes l'année dernière, à savoir une robe bleu bleuet de Del Core et des bijoux Bulgari, ainsi que des cheveux bleus et un éventail.

Mattel

«J'adore le fait que la poupée Barbie porte l'un de mes looks préférés sur le tapis rouge», a-t-elle ajouté. «C'était la première fois que j'avais les cheveux bleus et c'était tellement excitant». La poupée tient également une miniature d'un Oscar, en reconnaissance de la victoire de la star aux Oscars 2007 pour le prix la meilleure actrice pour «The Queen».

Helen Mirren fait donc partie des huit nouvelles femmes à avoir leur propre poupée Barbie, pour mettre en lumière leurs trajectoires inspirantes. Les autres personnalités en question sont la chanteuse australienne Kylie Minogue, la chanteuse canadienne Shania Twain, la comédienne et activiste allemande Enissa Amani, la réalisatrice, productrice et scénariste mexicaine Lila Aviles, l'artiste, activiste, auteur et productrice américaine Viola Davis, le mannequin japonais Nicole Fujita, et la créatrice de contenu de la communauté indigène Tatuyo Amazonas, Maira Gomez.

Krista Berger, vice-présidente senior et responsable mondiale de Barbie, a déclaré : «L'histoire de Barbie n'a jamais été uniquement la sienne. Il s'agit des innombrables jeunes filles qu'elle a inspirées et des millions d'histoires qu'elle les a aidées à imaginer tout au long de leur parcours.»