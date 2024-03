Lyon : tout savoir sur les «lieux et bus refuges» déployés sur le réseau TCL

Le réseau de transports de Lyon a dévoilé, ce vendredi 8 mars, son système de «bus refuges» pour aider les victimes de harcèlement de rue, un dispositif inédit en France.

Une date symbolique. À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, ce vendredi 8 mars, le réseau de transports lyonnais TLC a annoncé le déploiement de «bus refuges» afin de lutter contre le harcèlement de rue sexuel et sexiste.

L'autorité en charge des transports en commun (SYTRAL Mobilités) s’est associée à Umay, application mobile gratuite de référence en France contre le harcèlement de rue, pour transformer les bus de la ville en refuge. La géolocalisation en temps réel permet aux victimes ou témoins de harcèlements ou de violences de se mettre en sécurité et trouver un accueil auprès des agents.

François Morival, cofondateur d'Umay, a souligné que «le but est de former les agents d'accueil, les conducteurs et les contrôleurs, dont les agents d'intervention et d'assistance, à mieux accompagner ou accueillir les personnes en difficulté (…). On apprend à avoir les bons réflexes, les bons mots pour rassurer la victime». D'ici la fin de l'année, ce sont 2.000 salariés TCL qui seront ainsi formés par Umay.

1.000 bus refuges d'ici fin 2024

«Pour l'heure, seuls les bus des lignes C sont concernés. Fin 2024, tous les bus TCL seront des bus refuges, le temps que tous les agents de ces lignes soient formés», a expliqué Michèle Edery, la vice-présidente de Sytral Mobilités déléguée à la sécurité.

En dehors des 1.000 bus, la plate-forme offrira d'autres lieux sûrs : agences TCL, commerces, restaurants, cafés. Tandis que 80 % des femmes en France ont déjà subi des agressions verbales ou physiques dans la rue, selon les dernières études, 50 commerçants sont déjà référencés aujourd'hui à Lyon.

Fondée en 2019 à Aix-en-Provence, la jeune entreprise s'est développée dans toute la France et collabore avec de nombreuses collectivités, notamment la mairie du 17e arrondissement de Paris, et des opérateurs de transport, comme la RATP en région parisienne.