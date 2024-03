Harrison Ford confie que la musique d’Indiana Jones le suit partout... Jusqu'à l'hôpital

Harrison Ford, star de la saga «Indiana Jones» depuis plus de quatre décennies, a confié avoir écouté la célèbre bande originale du film composée par John Williams lors de sa dernière coloscopie.

Jamais sans Indy. L’acteur de 81 ans a partagé une étonnante anecdote, à l’occasion d’un récent portait consacré par Variety au compositeur oscarisé John Williams, à l’origine de la célèbre bande originale d’Indiana Jones, entre autres. La star, qui a endossé le rôle de l’inoubliable aventurier à cinq reprises depuis 1981, a expliqué avoir toujours la musique du long métrage avec lui, rapportent nos confrères, même à des moments insoupçonnés.

«Comme je le rappelle souvent à John (Williams, ndlr), sa musique me suit partout où je vais – littéralement», a ainsi fait savoir Harrison Ford. «Quand j'ai eu ma dernière coloscopie, ils la diffusaient sur les haut-parleurs de la salle d'opération», a poursuivi l’acteur, qui l’année dernière s’est à nouveau glissé dans le costume de l’archéologue pour un cinquième et dernier volet, «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», sorti en juin après avoir été dévoilé en avant-première mondiale au Festival de Cannes.

John Williams en lice pour un sixième Oscars

Une confession pour le moins surprenante, qui intervient alors que John Williams, 92 ans, est nommé pour la 53e fois de sa carrière aux Oscars, qui se tiendront ce dimanche 10 mars, à Los Angeles.

Le compositeur, à qui l’on doit nombre de musiques de film devenues mémorables, de «Star Wars» aux «Dents de la mer», concourt cette année pour la bande originale d'«Indiana Jones et le Cadran de la Destinée». L’artiste est déjà lauréat de cinq Oscars, pour «Un violon sur le toit» (1971), «Les Dents de la Mer» (1976), «Star Wars» (1977), «E.T. l'extra-terrestre» (1982) et «La Liste de Schindler» (1993).