Miss Monde 2024 : qui est la Tchèque Krystyna Pyszková sacrée reine de beauté ?

La Tchèque Krystyna Pyszková, 24 ans, a décroché samedi 9 mars le titre de Miss Monde 2023, à Mumbai, en Inde. La Française Clémence Botino est arrivée dans le Top 40.

La plus belle femme du monde est Tchèque. Krystyna Pyszková, 1m80, étudiante et mannequin a remporté hier 9 mars à Mumbai, en Inde, la couronne de Miss Monde 2023 à l’occasion de la 71e édition du concours de beauté international. La jeune femme de 24 ans, étudiante en droit et en administration des affaires, succède à la Polonaise Karolina Bielawska.

Bénévole et mannequin

Active dans le monde du bénévolat, la nouvelle reine de beauté a lancé sa propre Fondation Krystyna Pyszko. Parmi ses grandes fiertés, elle a notamment ouvert une école anglaise pour enfants défavorisés en Tanzanie, pays où elle a aussi participé à des œuvres caritiaves.

Également mannequin, Krystyna Pyszko parle quatre langues : l'anglais, le polonais, le slovaque et l'allemand. Elle est passionnée par la musique et l'art, après avoir passé neuf ans dans une académie d'art.

La jeune femme a pour première dauphine la Libanaise Yasmina Zaytoun.

Clémence Botino dans le top 40 annonce prendre sa retraite

De son côté, la France était représentée par la Guadeloupéenne Clémence Botino, qui s’est hissée dans le top 40, après avoir été classée 9e en 2021 au concours de Miss Univers.

«Top 40 pour la France ! Merci pour votre soutien. Pour ma part, je n’ai absolument aucun regret. J’ai absolument tout donné. J’ai été sincère, authentique. C’est avec une grande fierté que j’ai pu représenter mon pays», a réagi Clémence Botino dans sa story, à l’issue du concours.

La Miss France 2020 a par ailleurs annoncé qu’elle prenait sa retraite des concours de beauté. «Après cinq années à parcourir les régions, les pays, il est temps pour moi de prendre ma retraite», a noté la jeune femme, avant de conclure en félicitant la nouvelle Miss Monde.