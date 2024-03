The Mandalorian : la saison 4 est-elle menacée ?

Depuis l’annonce du film «The Mandalorian & Grogu» début janvier, les rumeurs sur l’arrêt de la série diffusée sur Disney+ ne cessent d’enfler. Brendan Wayne, qui porte le costume de Din Djarin à l’écran, affirme qu’une saison 4 devrait voir le jour. Sans offrir de garantie.

Un futur incertain. La décision de Lucasfilm d’annoncer officiellement, le 9 janvier dernier, le développement du film «The Mandalorian & Grogu» a créé un effet de surprise auprès des fans de la série. Le long métrage, dont le tournage doit débuter en juin prochain, ne verra pas le jour avant 2026. Et pour une partie des téléspectateurs, cela risque de mettre en péril la production d’une saison 4, qui devait initialement être lancée en février 2024. Certaines rumeurs ont même évoqué la possibilité de voir Disney+ mettre un terme à la série.

Dans un entretien avec le site américain ScreenRant, Brendan Wayne, qui incarne Din Djarin à l’écran, a tenu à se montrer rassurant concernant l’avenir de «The Mandalorian» qui, souligne-t-il, reste l’une des séries les plus regardées de la plate-forme de streaming. «Jon (Favreau) et Dave (Filoni) ont créé la fondation de la plate-forme avec ‘The Mandalorian’. Je ne suis pas certain qu’il y ait une autre fiction aussi puissante. Je sais que, pour le moment, il n'y en a pas puisque la série était la plus regardée l’an dernier», lance-t-il.

La création du «Mandoverse»

Selon lui, la seule justification de Disney+ pour mettre fin à la série serait financière. «Le streaming leur coûte plus cher que de faire des films», précise-t-il. Une saison 4 de «The Mandalorian» reste, à l’heure actuelle, toujours d’actualité, même si plusieurs journalistes pointent le fait que la conclusion du troisième chapitre ressemblait beaucoup à un point final en ce qui concerne la série.

Dave Filoni avait déjà annoncé, en avril dernier, son intention de réaliser un film qui permettra de faire se rejoindre l’ensemble des intrigues traitées dans «The Mandalorian» et les spin-offs (Ahsoka, The Book of Boba Fett, etc.), ainsi que les séries animées. Un long métrage en charge de créer le «Mandoverse» censé faire le lien avec le premier film de la dernière trilogie, «Le Réveil de la Force». Si jamais une saison 4 de «The Mandalorian» doit voir le jour, elle s’inscrira obligatoirement dans cet ensemble dont les contours restent flous à l’heure actuelle.