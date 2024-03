The Gentlemen : la série de Guy Ritchie aura-t-elle une saison 2 ?

Créée par Guy Ritchie lui-même sur la base de son film à succès «The Gentlemen», sorti en 2020, la série éponyme avec Théo James, et disponible depuis ce 7 mars, aura-t-elle une saison 2 ?

Bonne nouvelle pour les fans. Selon Deadline, la série «The Gentlemen», diffusée depuis le 7 mars sur Netflix, a été conçue pour durer plusieurs saisons, et le réalisateur Guy Ritchie aurait déjà des idées pour un éventuel deuxième volet.

Donc si pour l’heure «The Gentlemen» n’a pas encore reçu le feu vert de la plate-forme, tout espoir n’est pas perdu. Sans en dévoiler le contenu, il est vrai que la fin du huitième épisode laisse la porte ouverte à d’autres intrigues… Guy Ritchie aurait entamé les discussions avec Miramax, la société productrice. «Nous avons lancé ce processus […] Il y a des scénaristes avec qui nous avons parlé. Bien évidemment, nous avons déjà eu beaucoup de discussions avec Guy sur ce qu’il pourrait vouloir faire dans une deuxième saison, sur quoi se concentrer», a déclaré auprès de Deadline, Marc Helwig de Miramax Television.

Marc Helwig a prévenu que la première saison devait, avant que le projet ne soit officiellement lancé, «être performante, et ensuite nous en saurons plus», a-t-il dit avant de répéter qu’il y avait «déjà une discussion active en cours». En cas de succès, la série «The Gentlemen» pourrait même «engendrer une sorte d'univers, un monde de Guy Ritchie», qui pourrait potentiellement conduire à un autre film, a déclaré Marc Helwig.

Des idées pour la suite

Si la franchise devait continuer, les acteurs Theo James et Daniel Ings, qui jouent les frères Eddie et Freddy Halstead, ont déjà une petite idée de scénario. «Peut-être que ça pourrait être un préquel», a dit le premier, selon les propos rapporté par Télé-Loisirs. L’acteur imagine un préquel à propos du père de leurs personnages qui leur a légué le domaine, devenu un véritable empire du cannabis. «Ce serait vraiment cool. On pourrait voir comment tout a commencé», a ajouté Daniel Ings.

Dans sa première (et pour l’instant unique) saison, «The Gentlemen» met en vedette Theo James («Divergente», «White Lotus») dans le rôle de l'officier de l'armée Eddie Horniman, le deuxième fils du duc de Halstead, qui se retire de sa carrière militaire pour reprendre le domaine familial vieux de 500 ans, après la mort de son père. Il apprend alors avec stupéfaction que le domaine fait partie d'un empire clandestin du cannabis. Lorsqu'il tente de débarrasser sa famille de ce business indésirable, Eddie se retrouve face à face avec le baron de la drogue Susie Glass (Kaya Scodelario connue pour ses rôles dans Skins et la franchise Le Labyrinthe), la fille du tristement célèbre baron Bobby Glass (Ray Winstone).

«Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisé en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu’il s’enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût.»