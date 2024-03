«Alien : Romulus» : la première bande-annonce du film dévoilée

45 ans après l'œuvre original de Ridley Scott, «Alien», les premières images du nouvel opus «Alien : Romulus» ont été dévoilées ce mercredi 20 mars.

Un retour très attendu par les fans. Après plusieurs années d’absence dans les salles, le premier trailer du film «Alien : Romulus», dont la sortie est prévue le 14 août prochain, a été mis en ligne ce mercredi 20 mars.

L’œuvre cinématographique est le 7e volet de la franchise Alien, mais le 9e en incluant les deux films mêlant des personnages de l’univers d’Alien à ceux de l’univers de Predator, à savoir «Alien vs. Predator» en 2004 et «Aliens vs. Predator : Requiem» en 2007.

La réalisation a été confiée à Fede Alvarez, connu le remake d'«Evil Dead» en 2013, «Don't Breathe - La Maison des ténèbres» en 2016 et «Millénium : Ce qui ne me tue pas» en 2018.

Un casting de jeunes pousses

Dans cet opus, qui se déroule entre les deux premiers volets à succès, «Alien, le huitième passager» (1979) et «Aliens, le retour» (1986), le spectateur suit un groupe d'aventuriers doit affronter dans l'espace la forme de vie la plus terrifiante de l'univers.

Le film a un casting particulièrement jeune, les acteurs étant pour la plupart méconnu du grand public, à l’instar de David Jonsson (la série Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us) et Spike Fearn (The Batman).

Initialement prévu sur la plate-forme Hulu comme le préquel de «Predator», «Prey» de Dan Trachtenberg sorti en 2022, le studio a finalement opté pour le grand écran au début du tournage.