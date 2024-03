Peaky Blinders : le film avec Cillian Murphy dévoile sa date de tournage

Steven Knight, le créateur de «Peaky Blinders», a révélé au site britannique Birmingham World que le tournage du film débutera en septembre prochain. Il en a profité pour confirmer la présence de Cillian Murphy au générique.

C’est dans les tuyaux. C’est lors d’un entretien avec le site britannique Birmingham World, que Steven Knight a révélé que le tournage du film qui doit venir clôturer la série «Peaky Blinders» débutera en septembre prochain. Le créateur de la fiction, qui a été diffusée de 2013 à 2022 et compte six saisons au total, a également confirmé la présence de Cillian Murphy au générique. L’acteur multirécompensé pour sa performance dans «Oppenheimer», de Christopher Nolan, y reprendra évidemment le rôle de Thomas Shelby.

Interrogé en 2022 sur le scénario du film, Steven Knight avait précisé que l’histoire débuterait à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, et qu’elle s’étendrait pendant le conflit mondial, et légèrement au-delà. «Le film verra le monde bouger, et une fois que nous aurons atteint la Seconde Guerre mondiale, nous verrons jusqu’où cela nous mènera», a-t-il déclaré au site DigitalSpy.

«Le film se déroulera au cœur de la Seconde Guerre mondiale et au-delà», avait-il également précisé au site Empire. On notera que le personnage de Tommy Shelby sera âgé de 49 ans au moment où le conflit éclatera. Pour rappel, deux spin-offs avaient été annoncés en développement chez Netflix en décembre dernier, sans que la plate-forme n’officialise leur mise en chantier. Steven Knight avait déjà prévenu qu’il ne comptait pas s’occuper de les développer.