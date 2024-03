«Zorro», avec Jean Dujardin, arrive bientôt sur Paramount+

Jean Dujardin revêtira la cape et le masque de Zorro dans une série qui sera bientôt diffusée sur Paramount+ puis France Télévisions, ont annoncé les deux diffuseurs mercredi.

Un cavalier qui surgit. Jean Dujardin incarnera un Zorro devenu maire de Los Angeles dans les années 1820, dans une série de huit épisodes cocréée par le scénariste et réalisateur Noé Debré («Parlement») - à ne pas confondre avec la série développée pour Prime autour de l'acteur Miguel Bernardeau. Jean Dujardin campera ce Zorro aux prises avec les affres de la double identité, et qui avait raccroché cape et épée depuis vingt ans.

Le pitch : «En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu’il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel, face auquel les pouvoirs du maire s’avèrent insuffisants pour combattre l’injustice. Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis vingt ans. Mais au nom de l’intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?»

Pas encore de date précise

Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussollier, Eric Elmosnino et Grégory Gadebois complètent le casting de cette série coproduite par Paramount+ et France Télévisions, selon le communiqué.

La série, dont le titre provisoire est «ZORRO», sera diffusée «plus tard cette année» sur Paramount+ avant de l'être sur France Télévisions, est-il seulement indiqué.

Personnage de fiction créé à la fin des années 1910, Zorro a été adapté à de nombreuses reprises sur le grand et le petit écran. Il a fait l'objet d'une série mythique en noir et blanc diffusée aux Etats-Unis à la fin des années 1950.

En 1998, le comédien espagnol Antonio Banderas lui a par ailleurs prêté ses traits dans le long-métrage «Le Masque de Zorro» de Martin Campbell, au côté de l'actrice Catherine Zeta-Jones.