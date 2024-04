Shannen Doherty et Tori Spelling reviennent sur la fin de leur amitié

Invitée du podcast de Shannen Doherty «Let’s be clear», Tori Spelling est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à mettre fin à son amitié avec sa partenaire à l’écran. Une discussion sans filtre impliquant un ancien petit ami, et la couverture d’un magazine.

Les blessures du passé. Autrefois amies, avant qu’une dispute ne les éloignent pour un long moment, Shannen Doherty et Tori Spelling se sont engagées dans une conversation sans filtre sur les raisons de leur éloignement, et la fin de leur amitié. «Au bout d’une minute nous étions amies, la minute d’après, nous ne l’étions plus», s’est souvenue l’interprète de Brenda dans la série «Beverly Hills, 90210».

Tori Spelling a reconnu qu’elle était très influençable à l’époque, et que cela a largement participé à compromettre leur amitié. «Tu étais très facilement influencée. Et c’était très frustrant pour moi, parce que j’avais l’habitude de te dire : ‘Ouais, Tor, développe ta propre opinion’. Parce que, tu es intelligente, tu es drôle, tu as du talent. Je t’aimais et je te respectais, et je voulais que tu croies en toi autant que moi je pouvais croire en toi», a expliqué Shannen Doherty.

Besoin de s’affirmer

Elle pointe également du doigt le rôle joué par le petit ami de Tori Spelling à l’époque, que l’interprète de Donna décrit elle-même comme étant abusif et toxicomane. Un voyage organisé avec leurs partenaires respectifs aurait ainsi largement contribué à la fin de leur amitié. «Je me souviens de t’avoir regardé et te dire : ‘Tu dois en finir avec lui, ou bien je vais le tuer’. Je ne pouvais plus rester là et regarder plus longtemps ce qui se passait», souligne Shannen Doherty, précisant qu’elle et Tori Spelling ont commencé à s’éloigner après ce voyage.

Selon Shannen Doherty, le jour où elle s’est retrouvée à poser en Une du magazine Rolling Stone avec Jason Priestley et Luke Perry est venu porter un coup fatal à son amitié avec sa partenaire à l’écran. Elle explique que Tori Spelling et d’autres comédiens lui auraient reproché un comportement perçu comme égoïste. Un événement dont Tori Spelling ne se souvient pas, mais qui, selon elle, était évocateur de son manque de confiance en elle à l’époque.

«Je pense que, quand j’étais plus jeune, la personne la plus charismatique avait le don de m’influencer. Et je pensais ne pas être capable de faire entendre ma voix. Je n’assumais rien. Donc j’avais l’habitude d’être gentille avec tout le monde. Mais comme tu me le disais, je devais développer ma propre opinion sur les choses», explique Tori Spelling. Aujourd’hui, les deux femmes assurent être redevenues amies, et avoir laissé derrière elles les brouilles du passé.