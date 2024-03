The Penguin : Colin Farrell affirme que la série sera «extrêmement violente»

En pleine promotion de la série «Sugar», Collin Farrell en a profité pour répondre à quelques questions sur «The Penguin», le spin-off de «The Batman» dans lequel il reprendra le rôle d’Oswald Cobblepot. Et selon le comédien, la fiction promet d’être d’une rare violence.

Sans foi ni loi. Quelques jours après la publication de la nouvelle bande-annonce de «The Penguin», Colin Farrell, qui sera prochainement à l’affiche de la série «Sugar» sur Apple TV+, a été interrogé sur le spin-off du film «The Batman» qui suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot dans le monde du crime à Gotham City. Et la manière dont il va devenir le Pingouin, un des ennemis les plus redoutables de Batman.

Sans en dévoiler le scénario, le comédien de 47 ans révèle que la série, dont Matt Reeves sera un des producteurs exécutifs, promet d’être d’une rare violence.

«C’est sombre, c’est tout ce que je peux vous dire à son propos. C’est très sombre. C’est très pesant, je pense – en tout cas, c’est ce que je ressentais en la faisant. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pris du plaisir, c’était génial. C’est extrêmement violent», lance-t-il dans une interview avec MovieZine.

«C’est l’ascension d’un homme qui a toujours rêvé d’atteindre un certain niveau de pouvoir, un certain statut social. La mort de Carmine Falcone dans 'The Batman' (sorti en 2022) a laissé une place vacante à Gotham, et il y a plusieurs personnes qui veulent se saisir de cette position de pouvoir. La série suit le parcours d’Oswald jusqu’au sommet qui l’obligera à franchir d’importants obstacles», poursuit-il. Le lancement de «The Penguin» est prévu dans le courant de l’année 2024 sur MAX.