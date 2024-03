The Penguin : Colin Farrell hypnotique dans la nouvelle bande-annonce de la série

La série «The Penguin» suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot à Gotham City. Et elle dévoilera comment ce dernier devient le Pingouin, un des ennemis les plus redoutables de Batman.

Une place à prendre. MAX vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de «The Penguin» , la série dans laquelle on retrouve Colin Farrell dans la peau d’Oswald Cobblepot, l’ancien bras droit de Carmine Falcone, parrain du crime de Gotham. La série, qui reprend le cours de l’histoire à la conclusion du film de Matt Reeves, suivra l’ascension de celui qui entend profiter de la disparition de son boss pour imposer sa loi dans le monde du crime. Et la manière dont il va devenir le Pingouin, un des ennemis les plus redoutables de Batman.

Un acteur toujours méconnaissable

Au vu des premières images, Colin Farrell ne ménage pas ses efforts. L'incroyable maquillage nécessaire pour incarner le personnage est de retour et l'acteur semble éprouver un réel plaisir dans la peau de ce gangster terrifiant et fascinant à la fois.

Présent au générique en tant que producteur exécutif, Matt Reeves, avec l’aide de Dylan Clark et de la showrunneuse Lauren LeFranc, a participé à l’écriture des huit épisodes de «The Penguin». Les fans de «The Batman» y retrouveront l’ambiance particulière du premier film du réalisateur consacré au Chevalier Noir. Le lancement est toujours prévu dans le courant de l’année 2024.

Cette série spin-off doit permettre à Matt Reeves de préparer le terrain de «The Batman – Partie II» qui verra Robert Pattinson reprendre le rôle du célèbre justicier milliardaire, et dont la sortie est annoncée à l’automne 2026. Si aucun détail n’a filtré sur le scénario du film, l’acteur Barry Keoghan a laissé entendre que son Joker aura une place particulière dans cette suite. Une information qui n’a pas été officialisée pour le moment.