Game of Thrones : Hannah Waddingham révèle être traumatisée par une scène de torture

Invitée de l’émission «The Late Show with Stephen Colbert», Hannah Waddingham a révélé souffrir de claustrophobie chronique depuis le tournage d’une scène où son personnage, Septa Unella, est torturé par simulation de noyade.

Les risques du métier. Avant de crever l’écran dans la série «Ted Lasso», Hannah Waddingham a incarné un personnage plus confidentiel dans «Game of Thrones», la sœur Septa Unella, qui apparaît pour la première fois dans la saison 5, et se révèle être une des disciples les plus ferventes au service du Grand Moineau incarné par Jonathan Pryce. Dans un épisode, celle-ci est torturée par Cersei Lannister – joué par Lena Headey – qui lui inflige une torture par simulation de noyade.

Une scène qu’Hannah Waddingham a tournée pendant 10 heures dans des conditions proches de la réalité afin de s’assurer l’authenticité de la scène, a-t-elle expliqué dans l’émission «The Late Show with Stephen Colbert».

La comédienne décrit une expérience «horrible» qui, cinq ans après le tournage, la laisse avec une claustrophobie chronique dont elle souffre toujours. «Lena n’était pas confortable à l’idée de faire couler un liquide sur mon visage aussi longtemps, et j’étais hors de moi», explique-t-elle, avouant s’être sentie obligée de ne rien dire et d'aller jusqu'au bout pour ne pas être celle qui abandonne face à une scène difficile dans une série qui, à l’époque, était un phénomène mondial.

Hannah Waddingham affirme également que la scène a été modifiée au dernier moment. Dans le premier script qu’elle dit avoir reçu, son personnage devait être violé par Gregor Clegane, alias la Montagne. Mais les showrunners, David Benioff et Dan B. Weiss ont finalement décidé d’opérer des changements à la dernière minute.

«Je pense qu’ils avaient eu tellement de plaintes après le viol de Sansa (Stark, incarnée par Sophie Turner à l'écran) qu’ils ont fait le choix de ne pas continuer. De manière assez incroyable, ils ont tout changé à la dernière minute. Je crois que j’étais dans l’avion m’emmenant à Belfast, car j’ai reçu ces informations exigeant que je me présente avec une combinaison. Et je m’étais dit qu’ils avaient dû se tromper», ajoute-t-elle.