Corée du Sud : des campagnes de K-pop utilisées pour séduire les électeurs

La pop coréenne, ou K-pop, a dépassé les frontières musicales pour devenir un mouvement culturel puissant capable d'impacter le domaine politique, notamment en Corée du Sud.

La musique comme un outil de campagne électorale. À l'approche des élections législatives du 10 avril en Corée du Sud, de nombreux candidats utilisent la K-pop, l'un des genres musicaux les plus populaires au monde, pour gagner des électeurs.

Dans ce pays, une loi électorale inédite autorise les candidats aux élections à utiliser un morceau populaire de K-pop comme hymne de campagne, avec sa chorégraphie et ses paroles transformées en slogans, pour transmettre leur message à une puissance sonore maximal de 127 décibels.

Des campagnes électorales rythmées

Nam In-soon, une membre du Parti démocrate, visant un 4e mandat dans un district de Séoul, a tenu un rassemblement mêlant discours et intermèdes musicaux, sur lesquels son équipe de campagne a exécuté des chorégraphies.

«Je peux faire passer mon message et mes promesses politiques par le biais des chansons de campagne, car nous utilisons des chansons bien connues du public», a-t-elle expliqué à l’AFP, ajoutant que la musique et la danse pour faire campagne «aident à intéresser les électeurs».

Lors du meeting, la chanson de K-pop «Jilpoonggado» a été sélectionnée en raison de ses paroles originales, évoquant le courage nécessaire face à une tempête. Cependant, elles ont été modifiées pour se terminer par : «Bulletin numéro 1 Nam In-soon ! La bonne personne pour diriger Songpa».

Un autre titre, du duo féminin de K-pop Davichi, intitulé «Yeoseong Shidae» (L'ère des femmes) a également été sélectionné pour mettre en avant le fait que Nam In-soon est l'une des rares candidates féminines. En effet, seulement 14,1 % des candidats à l'élection du 10 avril sont des femmes, qui représentent uniquement 19 % des députés actuels.

Un engouement inédit

La chanson entraînante «Baby Shark», ainsi que quelques succès «trott» de la K-pop, qui est plus lente et appréciée par les auditeurs plus âgés, ont été diffusés pour attirer les électeurs de tous âges.

Depuis quelques années, la K-pop connaît un grand succès en Corée du Sud, plus qu'ailleurs. Ceci est notamment dû au soutien fervent des fans pour les différents artistes, tels que BTS pour les boys band, ou Black Pink pour les girls band, créant ainsi une véritable communauté.

Les admirateurs sont prêts à dépenser sans compter pour assister aux concerts, acheter des produits dérivés ou propulser leurs favoris au sommet des classements musicaux.