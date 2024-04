«Le garçon et le héron» : le film d'animation d'Hayao Miyazaki bat le record du box-office en Chine

Le dernier succès au cinéma du Studio Ghibli, «Le garçon et le héron», pourrait bientôt générer plus de 100 millions de dollars en Chine, un record.

Un exploit inédit. Le film d'animation japonais oscarisé «Le garçon et le héron», réalisé par Hayao Miyazaki, s'est hissé au sommet du box-office chinois.

Sorti ce mercredi 3 avril dans le pays, l'énigmatique chef-d'œuvre a atteint 13,7 millions de dollars (12,6 millions d'euros), dépassant le précédent champion «Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire», qui a rapporté 5,2 millions de dollars sur une journée, selon les données de la société de conseil régionale Artisan Gateway.

Le film a battu un nouveau record dès le lendemain, en réalisant la meilleure performance en une journée pour un film d'animation non chinois, avec 23,7 millions de dollars (soit 171,5 millions de RMB, la monnaie chinoise). Avant cela, c'était «Frozen 2» des studios Disney qui détenait ce record.

Alors que les sorties cinématographiques se déroulent généralement le vendredi en Chine, «Le garçon et le héron» est sorti en milieu de semaine afin de profiter du jour férié chinois de Qingming, qui tombait jeudi cette année. Traditionnellement dédiée à rendre hommage aux ancêtres, cette fête est devenue une date importante pour les films dans l'industrie cinématographique chinoise.

61 millions de dollars sur son marché d'origine japonais

L'application de billetterie locale Maoyan a prédit actuellement que le long-métrage rapportera plus de 105 millions de dollars en Chine (97 millions d'euros), ce qui en ferait le film de Miyazaki le plus rentable de tous les temps dans le pays. En outre, si la première performance se maintient tout au long du week-end, la Chine pourrait devenir le deuxième plus grand marché du film japonais.

Des résultats dus au bon accueil de l'œuvre en Amérique du Nord, atteignant 46,6 millions de dollars, la meilleure projection jamais réalisée par le Studio Ghibli. Sorti en juillet 2023, «Le garçon et le héron» a rapporté 61 millions de dollars au Japon.

Depuis la pandémie, l'animation japonaise est devenue la catégorie de films internationaux préférée des cinéphiles chinois. L'année dernière, «Suzume» de Makoto Shinkai a rapporté 114 millions de dollars, et «The First Slam Dunk de Toei Animation» 93 millions de dollars.