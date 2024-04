The Bear, saison 3 : FX condamne la décision de Disney d'avoir dévoilé des images inédites aux actionnaires

La chaîne américaine FX a dit regretter la décision de Disney de diffuser un clip contenant des images exclusives de la saison 3 de «The Bear». Celle-ci a été filmée illégalement avec un téléphone lors de la dernière assemblée des actionnaires.

Une grosse boulette. Alors que la saison 3 de «The Bear» doit être lancée en juin prochain, Disney a pris la liberté de diffuser un extrait d’un peu plus d’une minute lors de la dernière assemblée des actionnaires. Le problème est que celui-ci a été filmé illégalement avec un téléphone portable, avant d’être partagé massivement sur les réseaux sociaux. Une erreur dénoncée par la chaîne américaine FX, qui est le diffuseur de la série aux États-Unis.

«Aujourd’hui, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de The Walt Disney Company, un extrait de la troisième saison à venir de "The Bear" de FX a été diffusé dans le cadre de la présentation», ont-ils indiqué dans un communiqué. «Le clip a ensuite été capturé et partagé publiquement sans autorisation. Ce clip n’est pas autorisé pour une utilisation au-delà de l’assemblée des actionnaires et nous vous demandons de ne pas le publier ou le partager de quelque manière que ce soit. S’il a déjà été publié, nous demandons qu’il soit supprimé immédiatement», concluent-ils.

Multirécompensée depuis son lancement en 2022, la série avec Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach dans les rôles principaux suit l’histoire de Carmy, un jeune prodige de la cuisine contraint de reprendre le restaurant familial après le suicide de son frère. Il débarque dans un établissement où les (mauvaises) habitudes ont la vie dure. Au bord de la faillite, il va tout mettre en œuvre pour essayer de sauver le commerce, et les emplois de ses salariés.