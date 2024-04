Those about to die : Anthony Hopkins donne de la voix dans la première bande-annonce de la série

La plate-forme de streaming Peacock vient de dévoiler la première bande-annonce de la très attendue série «Those about to die», dont le lancement outre-Atlantique est prévu le 18 juillet. Déclinée en 10 épisodes, Anthony Hopkins y tiendra le rôle principal.

Premières images. La plate-forme de streaming Peacock vient de dévoiler la première bande-annonce de «Those about to die», une série coréalisée par Roland Emmerich (Independence Day) en dix épisodes, dans laquelle Anthony Hopkins incarnera l’Empereur Vespasien, fondateur de la dynastie des Flaviens et perpétuateur de la tradition «du pain et des jeux». Les téléspectateurs retrouvent à l’écran tous les éléments du péplum, avec des guerriers barbares, des légionnaires, une orgie romaine, des plébéiens, une course de chars, ou encore un combat de gladiateurs.

«Le récit de l'histoire n'est qu'une histoire de guerre. Il n'y a pas que celles qui se déroulent sur les champs de bataille, celles qui se font à voix basse dans les palais ou devant les foules dans les arènes, citoyens de Rome, faites bien vos jeux. Car il y a ceux qui vont s'élever et ceux qui vont mourir», lance le comédien de 86 ans de sa voix si reconnaissable. Adaptation du livre historique de Daniel Mannix publié en 1958, cette fiction suivra la vie des gladiateurs de la Rome Antique à travers «plusieurs personnages issus des différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires, s’entrecroisent et entrent en collision», avait précisé Peacock en juillet 2022 dans un communiqué.

«La puissance de la Rome Antique m’a toujours fasciné, surtout les Jeux immenses qui étaient organisés pour divertir le peuple dans cet édifice imposant qu’est le Colisée de Rome», avait expliqué Roland Emmerich. «Au cœur de la série, c’est une fiction épique sur les Jeux pratiqués par des personnages forts et différents qui vont explorer les chemins de la gloire, la chute de leur piédestal, et le besoin de participer à quelque chose de plus important qu’eux-mêmes», précisait-il. La série sera lancée le 18 juillet prochain outre-Atlantique. En France, elle sera diffusée sur Prime Video à une date non précisée pour le moment.