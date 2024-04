Game of Thrones : Kit Harington dit que le spin-off centré sur Jon Snow est abandonné

Kit Harington a annoncé dans une nouvelle interview avec ScreenRant lors de la promotion de son film « Blood for Dust » que le spin-off de « Game of Thrones » centré sur Jon Snow n'était plus en développement chez HBO.

So long, Jon. En juin 2022, il avait été annoncé que l’acteur Kit Harington reprendrait le rôle de Jon Snow, emblématique personnage de la série Game of Thrones qui lui avait valu deux nominations aux Emmy. «C'est Kit Harrington qui nous a apporté l'idée», avait confirmé George RR Martin sur un blog. «Je ne peux pas vous donner les noms des scénaristes/showrunners, car leur participation n'a pas encore été officialisée, mais Kit les a également amenés, c’est sa propre équipe, et ils sont formidables.», avait ajouté l'auteur.

Dans une récente interview pour ScreenRant, Kit Harington a révélé que l'équipe «n'a pas pu trouver la bonne histoire à raconter» et que le projet n'est donc plus en développement actif. «Je n'en avais jamais vraiment parlé, car je ne voulais pas que l'on sache qu'il était en cours de développement. Je ne voulais pas que les gens commencent à théoriser, soit en s'excitant, soit en détestant l'idée, alors que cela pourrait ne jamais se produire. Parce qu'en développement, on examine tous les angles et on voit si cela en vaut la peine. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas d'actualité, car nous n'avons pas tous trouvé la bonne histoire à raconter», a-t-il poursuivi. «Il y aura peut-être un moment dans le futur où nous y reviendrons, mais pour le moment, non», a-t-il conclu.

Tandis que la saison 2 de «House of the Dragon» sera diffusée en juin et que des saisons supplémentaires sont déjà prévues, pour l’heure on ne compte qu’une seule commande directe sur les nombreux spin-offs de GOT en gestation. Il s’agit de «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight». Le tournage de ce prequel, basé sur les romans «Dunk ans Egg» de George RR Martin, devrait commencer au printemps, avec comme stars principales Peter Claffey et Dexter Sol Ansell.