Disneyland Paris : découvrez en images le luxueux hôtel 5 étoiles rénové du parc

Ce jeudi 25 janvier signe la réouverture du Disneyland Hotel. Après deux années de rénovation, le bâtiment, classé 5 étoiles, a été entièrement façonné pour une expérience immersive à travers les classiques Disney.

C'était une grande attente pour de nombreux fans de Disneyland Paris. Le Disneyland Hotel a rouvert ses portes ce jeudi 25 janvier, après deux ans de travaux. Il est l'une des pièces maîtresses du plan de rénovation des hôtels initié par la direction du parc d'attractions depuis 2012.

Il sera possible de rencontrer et même de petit-déjeuner avec des princesses Disney. © Disneyland Paris

Parmi l'ensemble des infrastructures hôtelières que gère Disney, le Disneyland Hotel est peut-être l'un des plus emblématiques. Situé à l'entrée du parc, sa couleur rose bonbon sert de transition pour entrer dans les univers désormais bien connus de la franchise : Star Wars, Pixar, Fantasyland, etc.

Au total, ce sont 200 entreprises françaises et européennes qui ont travaillé sur cette rénovation de grande ampleur. Parmi elles, Tissage des Flandres pour la tapisserie du restaurant Royal Banquet, l'Atelier Bournillat, qui s'est occupé de la décoration des suites «Signature» ou encore la Maison Pierre Mignon, qui propose une cuvée de champagne «exclusive».

Sur les images dévoilées par Disneyland Paris, on peut admirer un magnifique hall d'accueil, avec un plancher en bois, un large escalier central et des couloirs permettant d'admirer l'architecture du batiment à chaque étage. Le tout, agrémenté de tableaux, de tapisseries ou encore d'objets à l'effigie des créations Disney, comme «La Belle au Bois dormant» ou encore «Cendrillon».

Le Disneyland Hotel va proposer son merchandising pour les plus grands fans. © Disneyland Paris

Le Disneyland Hotel compte 487 chambres et suites, dont 346 «chambres supérieures», 82 «chambres Deluxe», 41 chambres «Castle Room», 16 suites «Signature», ainsi qu'une suite «Princière» et une «Royale». Ces dernières profitent même d'un ascenseur privatif. Il y est d'ailleurs possible de petit-déjeuner en compagnie des princesses Disney pour les enfants qui y seront logés durant leur séjour.

Video: The very first guest entering the Disneyland Hotel this morning. Marie was welcomed by all cast members and Mickey thanks to Make A Wish pic.twitter.com/2ZfVGlz1e1

— DLP Report (@DLPReport) January 25, 2024