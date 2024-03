Gundam Seed Freedom : où et comment voir ce film d'animation qui décoiffe dans les cinémas français ?

Venu tout droit du pays du Soleil Levant, Gundam Seed Freedom passera comme un éclair dans les salles françaises. Attendu au cinéma seulement les 27 et 28 avril prochains, les réservations pour cet anime de haut vol ouvrent ce jeudi 21 mars.

Anime culte au Japon depuis la série Mobile Suit Gundam en 1979, la saga Gundam s'offre un nouveau passage dans les cinémas de l'Hexagone. Gundam Seed Freedom, le dernier film en date sera exceptionnellement diffusé durant deux jours dans les salles obscures, le week-end des 27 et 28 avril prochain. Toutefois, chaque séance sera accompagnée d'ateliers découverte autour de la série créée par Yoshiyuki Tomino et le studio Sunrise.

Bandai Namco et CGR Events, partenaires de l'événement, détaillent ainsi le programme des festivités dont les réservations commencent dès ce jeudi 21 mars.

Les six cinémas suivants diffusent ainsi les projections avec la possibilité de participer à des ateliers Gunpla (pour monter des maquettes des célèbres robots), ainsi que la possibilité de s'essayer au jeu vidéo Gundam Evolution, et pour une fois pas seulement en région parisienne. Ainsi les CGR de Paris-Lilas, de Blagnac, de Bordeaux, de Brignais, de Torcy et le Kinepolis de Lomme accueilleront ces séances spéciales.

L'ensemble des places seront misent en vente via la plate-forme du site CGR Events.

Sorti en janvier dernier au Japon, Mobile Suit Gundam Seed Freedom est devenu depuis le film le plus lucratif de la franchise dans son pays d'origine, cumulant désormais plus de 2,2 millions d'entrées dans le pays à date du 9 mars dernier.

Un complot et des robots

Bandai Namco Filmworks a confié les clés de ce long-métrage de 2h06 à Mitsuo Fukuda. Un réalisateur bien connu des fans de la saga pour avoir réalisé notamment la série Gundam Seed Destiny (2004), tandis que ce vétéran de l'animation japonaise a officié sur de nombreux projets depuis 1987, et de manière récurrente dans les animes liés aux robots géants.

Pour Gundam Seed Freedom, il nous propulse sous l'an 75 de l'ère cosmique. Une période de guerre spatiale où une organisation de surveillance de la paix, COMPASS, doit agir contre diverses factions indépendantistes. Aux commandes de leurs robots Gundam, les membres du COMPASS, comme Kira et ses camarades, doivent prendre part aux conflits. Toutefois, un complot émerge auxquels nos héros devront participer.