Snoop Dogg : le rappeur rejoint le jury de «The Voice » aux Etats-Unis

Animateur officiel de NBC pour les prochains Jeux olympiques de Paris, Snoop Dogg sera coach pour la prochaine saison de l'émission «The Voice».

Un vent de fraîcheur. Le rappeur Snoop Dogg rejoindra le jury de la saison 26 de «The Voice», a annoncé NBC lors de sa présentation initiale au Radio City Music Hall de New York, le 13 mai.

«Les amis, nous avons une recrue qui occupe le fauteuil. J'ai hâte qu'il se joigne à nous – pour pouvoir le battre», a déclaré Reba McEntire, jury pour la troisième année consécutive, sur scène lors de l'événement. «Tout le monde, s'il vous plaît, accueillez le DO-double-G, Snoop Dogg !» a-t-elle ajouté.

L'icône du hip-hop est ensuite montée sur scène et a modifié les paroles de son titre classique «Gin and Juice», sorti en 1994. «Avec autant de drames sur la LBC, c'est un peu difficile d'être Snoop sur NBC/Puisque Reba est la reine de «The Voice» qui apporte l'éclat, je peux être le roi qui apporte le style, le funk et le fun», a-t-il notamment rappé.

Une année chargée pour Snoop Dogg

Invité en tant qu'entraîneur exceptionnel lors de la 20e saison, Snoop Dogg prendra place sur les célèbres fauteuils rouges aux côtés de Reba McEntire, Gwen Stefani, ainsi que Michael Bublé, également une nouvelle recrue de la prochaine saison.

Yo hit me @MichaelBuble — Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 12, 2024

Le rappeur et le crooner ont laissé des indices sur X (anciennement Twitter) quelques heures avant l'annonce officielle. Snoop Dogg a déclaré : « Tu me reçois @MichaelBuble», suivi d'une photo du duo ensemble. Michael Bublé a alors répondu à la publication de son collègue avec un gif d'un chat portant des lunettes de soleil, légendé «Quoi de neuf, mon pote !»

Les artistes remplaceront Chance the Rapper, le duo country Dan + Shay et le chanteur John Legend en tant qu'entraîneurs dans la saison 26, qui n'a pas encore de date de lancement, puisque la saison 25 est toujours en cours de diffusion. Toutefois, la NBC a indiqué que l'émission reviendrait bien à l'automne.

Le célèbre rappeur, déjà connu sous le nom de «Coach Snoop» dans le domaine du sport, participera à la couverture des Jeux olympiques d'été à Paris en tant qu'animateur officiel pour NBC. Parallèlement, un biopic sur sa vie est en phase de développement chez Universal Pictures, avec Allen Hughes à la réalisation.