«Morandini Live» : le rendez-vous matinal de CNEWS gagne 30 minutes dès ce mercredi

Toujours plus de place à l'actu. L'émission Morandini Live, présentée par Jean-Marc Morandini, est depuis ce mercredi 15 mai allongée de 30 minutes. L'émission sera donc désormais diffusée de 10h35 à 12h30, toujours en direct, avec comme d'habitude une place importante laissée aux reportages, enquêtes et aux débats en plateau.

L'émission, dont les audiences arrivent régulièrement en tête des chaînes infos, aura plus d'espace sur la chaîne du groupe Canal+ jusqu'au retour à l'antenne de Sonia Mabrouk, qui vient d'annoncer son départ en congé maternité. La journaliste n'animera plus ses rendez-vous sur la chaîne et sera notamment remplacée par Laurence Ferrari.

De son côté, Jean-Marc Morandini continuera de donner la parole à toutes les tendances politiques dans son émission. Pour élargir les débats, les représentants de la société civile sont également régulièrement invités pour livrer leur point de vue et intervenir sur le plateau.