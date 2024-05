«Je suis épuisé, c'était intense» : Demi Moore se confie sur son retour au Festival de Cannes après 27 ans d'absence

Après 27 ans d'absence à Cannes, Demi Moore a fait ses débuts dans la sélection officielle du Festival, dimanche soir, avec le très attendu thriller d'horreur de la réalisatrice française Coralie Fargeat, intitulé «The Substance».

Un retour remarqué. Demi Moore incarne Elisabeth Sparkle dans «The Substance», un film de la réalisatrice française Coralie Fargeat, en compétition pour la 77e édition du festival de Cannes, marquant son retour sur croisette depuis sa participation pour la première du film «Le cinquième élément», au côté de son mari de l'époque, Bruce Willis, en 1997.

Dans une longue robe issue du défilé Schiaparelli, l'actrice principale et le reste de la distribution, incluant Margaret Qualley et Dennis Quaid, ont reçu une ovation de 13 minutes, la plus longue du festival cette année pour un film, malgré un retard de 20 minutes au début de la projection.

Demi Moore's first movie in Cannes, 'The Substance', got a roaring response at its world premiere Sunday. #cannes2024 pic.twitter.com/ly18ZKqGMk

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 19, 2024

«C'est la première fois que j'assiste à l'avant-première d'un film à Cannes. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis un peu épuisé - c'était intense», a déclaré Demi Moore, qui a particulièrement soutenu son ex-mari mari Bruce Willis, désormais atteint de démence fronto-temporale, dernièrement.

Une semaine remplie pour Demi Moore

«C'est un véritable tour de force», s'est exclamée la vidéaste française, lorsque le public a fini d'applaudir, battant ainsi le record établi par l'ovation de neuf minutes d'«Emilia Pérez», la veille.

Le scénario du film met en scène une actrice autrefois célèbre qui, après avoir été reléguée à une émission de remise en forme en raison de son âge, décide d'essayer le traitement médical éponyme qui lui promet une version améliorée et rajeunie d'elle-même.

Coralie Fargeat’s ‘The Substance’ starring Margaret Qualley, Demi Moore and Dennis Quaid receives 10 minute standing ovation at #Cannes2024 pic.twitter.com/USHFn7lkIA — Screen International (@Screendaily) May 19, 2024

Outre sa présence sur le tapis rouge pour «The Substance», Demi Moore était également la marraine de la cérémonie de gala du Trophée Chopard, qui a célébré Sophie Wilde et Mike Faist, le 17 mai.

La comédienne sera maîtresse de cérémonie du 30e Gala amfAR à Cannes, le 23 mai prochain.