«Que je t’aime» : ce que l’on sait du biopic sur Johnny Hallyday et son histoire d'amour avec Laeticia

Johnny Hallyday aura droit à son biopic, intitulé «Que je t’aime», selon les annonces faites par Universal Picture International France, le 20 mai, en marge du Festival de Cannes. Voici ce que l'on sait sur le long-métrage attendu par de nombreux fans, six ans après la disparition du monstre sacré.

Scénario

Le film remontera en 1995, une période assez difficile pour le chanteur, au cours de laquelle il fait la connaissance de Laeticia, qui a 20 ans à l'époque, tandis qu'il en a 52, à Miami. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre, mais tout n'est pas idyllique pour le couple : Laeticia souffre d'anorexie, tandis que Johnny est au bord de la faillite, rongé par des problèmes d'addiction à l'alcool et à la cocaïne.

Une séquence du scénario dépeint Johnny Hallyday, complètement ivre, se jetant à l’eau depuis son yacht et frôlant la noyade, selon les informations de BFMTV. Le résumé évoque également les tromperies du chanteur. «C’est, avant tout, une très belle histoire d’amour», a confié Xavier Albert, le Directeur général d’Universal International Pictures France et Italie, au Film Francais.

Plusieurs succès de la célèbre star française, tels que «Je te promets» ou «Les portes du pénitencier», seront intégrés au récit, retraçant les moments marquants de la carrière du chanteur. Les Français auront l'opportunité de revoir le fameux concert «Johnny allume le feu», lors duquel le chanteur de rock s'est produit au Stade de France en 1998, ainsi que le concert avorté à Las Vegas en 1996, en raison de son trac.

Casting

Seul le nom de l'acteur belge Matthias Schoenaerts, qui jouera le rôle de Johnny Hallyday, a été révélé pour le moment. Au vu de sa ressemblance avec la légende du rock français, ce choix de casting fait sens.

Ce comédien de 46 ans s'est illustré en France au côté de Marion Cotillard dans le film «De rouille et d'os» de Jacques Audiard, ce qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin en 2013. L’acteur évolue aujourd’hui à l’international, partageant l'écran avec Kate Winslet, Charlize Theron ou encore Jennifer Lawrence.

Pour le moment, le nom de l'actrice qui jouera le rôle de Laetitia ou celui des enfants du chanteur n'a pas encore été révélé.

Réalisation

Le long-métrage, financé par Cinéfrance Studios, sera dirigé par Jalil Lespert, qui a précédemment été en couple avec Laeticia Hallyday. Ils ont vécu trois ans ensemble avant de se séparer en 2023, en raison selon elle des sentiments toujours très forts de la jeune femme pour la star, et un sentiment de culpabilité à l'idée de refaire sa vie et d'être heureuse avec un autre homme. Depuis leur séparation, la veuve et le réalisateur sont restés amis.

Une annonce qui donne envie d'allumer le feu Matthias Schoenaerts incarnera Johnny Hallyday dans Que je t'aime, le projet de biopic réalisé par Jalil Lespert, au cinéma en 2026. — Universal Pictures (@UniversalFR) May 20, 2024

Le réalisateur a notamment fait ses preuves avec le biopic «Yves Saint-Laurent», sorti en 2014, consacré à la vie du célèbre couturier. Le film français a annoncé qu'un budget de plus de 20 millions d'euros sera investi dans la production de l'œuvre.

Cependant, sa sortie dans les cinémas français n'est prévue que pour le premier trimestre 2026.