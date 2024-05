Monsieur Aznavour : Tahar Rahim magnétique dans le premier teaser du biopic consacré au chanteur

Réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, «Monsieur Aznavour» reviendra sur l’incroyable parcours de Charles Aznavour, incarné par Tahar Rahim, de son enfance précaire à ses heures de gloire, entre Paris et New York. Sortie en salle prévue le 23 octobre prochain.

La naissance d’une légende. Le studio Pathé vient de dévoiler le premier teaser de «Monsieur Aznavour», le film événement réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, qui verra Tahar Rahim incarner cet artiste au parcours hors norme, qui a vendu plus de 180 millions de disques à travers le monde durant sa carrière.

«Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières», précise le synopsis officiel du film, attendu en salle le 23 octobre prochain.

Un rôle de prestige

Lors de la promotion du «Napoléon» de Ridley Scott, Tahar Rahim s’était confié au site américain Variety sur l’incroyable honneur que cela représentait d’incarner une telle légende, avec laquelle il estime avoir de nombreux points communs, «la même sensibilité, la même volonté et la même passion pour notre métier, ainsi que cet air malicieux».

«Il a bouffé du Aznavour pendant des centaines d’heures, je pense. Il ne laisse rien au hasard. Et après, le travail ne suffit pas, Tahar Rahim, c’est un génie», avait expliqué pour sa part Grand Corps Malade dans l’émission Clique sur CANAL+, en octobre 2023. «Il l’a tellement bien incarné. Il parlait comme lui, même en dehors des tournages, il bougeait comme lui, il a rêvé Aznavour, il a vécu Aznavour, comme personne», avait-il ajouté.