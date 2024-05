Festival de Cannes 2024 : selfies d’Omar Sy, flamme olympique, colère de Kelly Rowland... Revivez les moments forts du tapis rouge

Ce samedi 25 mai, le Festival de Cannes a livré son verdict. Et comme chaque année, la Croisette a offert son lot de moments forts. Retour sur les évènements insolites de cette 77e édition.

Déjà culte ! @zahodesagazan rend hommage à Frances Ha de Noah Baumbach en interprétant Modern Love de David Bowie, les yeux dans les yeux avec la Présidente du Jury, Greta Gerwig #Cannes2024 ------ Already cult! Zaho de Sagazan pays tribute to Noah Baumbach's Frances Ha… pic.twitter.com/0ySp1mHjyp

Après avoir remporté quatre prix, dont celui du meilleur album de l'année aux dernières Victoires de la musique, la chanteuse Zaho de Sagazan a livré une émouvante interprétation de la chanson «Modern Love» (1983) de David Bowie, lors de la cérémonie d'ouverture de la 77e édition du Festival de Cannes, en présence de la réalisatrice Greta Gerwig, présidente du jury de cette nouvelle édition du festival, le tout en portant des socquettes blanches.

Avant d'entrer dans la salle de projection du Palais des festivals, où s'est tenue une cérémonie d'ouverture très remarquée, l'acteur Omar Sy, membre du jury de la sélection officielle cette année, a attiré l'attention sur le tapis rouge en prenant des selfies et en filmant ses collègues, Greta Gerwig, Eva Green et Lily Gladstone, lors de la montée des marches. Une action normalement interdite pour les invités qui foulent le tapis rouge de cet événement mondialement suivi.

Lors de la présentation de son film «Moi aussi», Judith Godrèche, figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles dans le cinéma français, et l'équipe de son court-métrage, dont sa fille Tess Barthélémy, ont posé symboliquement leurs mains sur la bouche, en référence au silence imposé aux victimes de violences sexuelles.

Un an après avoir remporté le prix «Palm Dog» au Festival de Cannes pour son rôle dans «Anatomie d'une chute» en 2023, lui valant le titre de «meilleur acteur canin», le célèbre border collie Messi s'est fait remarqué le mardi 14 mai lors de la montée des marches.

Marraine de la 77e édition du Festival de Cannes, Jane Fonda était invitée sur le plateau de l’émission «C à vous», où l’actrice âgée de 86 ans est arrivée avec une coupe de champagne à la main en direct, créant un certain malaise. En effet, une loi interdit la consommation d’alcool à la télévision. «Je ne crois pas qu’en France, on ne peut pas boire à la télévision», s’est exclamée l'actrice, en français.

Malgré la réticence des marques de luxe à habiller les acteurs handicapés du film à succès «Un p'tit truc en plus», la distribution a finalement été acclamé lors du tapis rouge avant la projection du film «Le Comte de Monte-Cristo», avec des acteurs dansants et chantants, vêtus de tenues Gucci, Alexander McQueen et Saint Laurent.

#CannesMoments | Accueil bouleversant du film du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig. Accompagné de son équipe, le cinéaste a également monté les Marches avec les portraits de Soheila Golestan et Missagh Zareh. ----- #CannesMoments | Iranian director… pic.twitter.com/YtYnQcq3jo

Le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, qui a fui clandestinement son pays pour présenter son film «Les graines du figuier sauvage» en personne, a été chaleureusement applaudi le vendredi 24 mai, dévoilant les portraits de deux des acteurs de son film. Il a d'ailleurs été récompensé par le Prix spécial du Jury le lendemain.

Lors de sa tournée en France, les domaines de la culture et du sport se sont réunis sur la Croisette lors du Festival de Cannes 2024, où La Flamme Olympique, qui parcourt actuellement les régions de l'Hexagone en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024, a marqué une pause à Cannes, accompagnée par quatre athlètes experts en disciplines paralympiques.

Lors de la présentation du film Motel Destino (2024), du réalisateur brésilien Karim Aïnouz, en compétition officielle, une femme jeune, dont l'identité est actuellement inconnue, a été vue en train d'allaiter son enfant avant d'entrer dans la salle de projection.

Kelly Rowland causes a scene on the red carpet at Cannes and blames it on racism... pic.twitter.com/LDFrU5iMuF

