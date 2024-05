La Chronique des Bridgerton : avec qui les acteurs de la série sont-ils en couple ?

Portée par Nicola Coughlan, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor ou encore Claudia Jessie, la série à succès «La Chronique des Bridgerton» fait vibrer les fans avec ses histoires d'amour dans la haute société londonienne. Mais dans la vraie vie, avec qui les acteurs principaux sont-ils en couple ?

Regé-Jean Page

L’acteur anglo-zimbabwéen Regé-Jean Page, qui a marqué la saison 1 dans le rôle de Simon Basset, duc d'Hastings, est en couple avec Emily Brown. Inconnue du grand public, sa compagne est rédactrice freelance et joueuse de football. Discret sur sa vie privée, le couple était apparu main dans la main dans les rues de Londres.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey, alias Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie, n’est pas un cœur à prendre. Âgé de 36 ans, l’acteur britannique a révélé qu’il vivait une belle histoire d’amour avec un homme, sans toutefois préciser l’identité de son compagnon.

Phoebe Dynevor

L'interprète de Daphné, Phoebe Dynevor, est quant à elle fiancée à Cameron Fuller, acteur lui aussi et fils de Brad Fuller, producteur reconnu à Hollywood. Né en 1995, Cameron Fuller a notamment joué dans les séries «The Last Ship» et «Insecure». Les toutereaux filent le parfait amour depuis avril 2023.

Claudia Jessie

Depuis 2014, la comédienne Claudia Jessie, qui se glisse dans la peau d’Eloise Bridgerton, personnage qui, contrairement à ses sœurs, ne rêve pas de bal ni de mariage, a trouvé l’amour dans les bras d’un ingénieur du son prénommé Joseph. Pour l'heure, son visage n'a jamais été dévoilé publiquement.

Luke Thompson

La compagne de Luke Thompson (Benedict Bridgerton) est bien connue des fans de la série puisqu'il s'agit d'une... Featherington. En effet, l'acteur est en couple avec Harriet Cains, qui n’est autre que Philippa, la sœur de Penelope (Nicola Coughlan), la star du début de la saison 3.

Nicola Coughlan

En parlant de Nicola Coughlan, qui a fait chavirer son coeur ? Eh bien en ce moment, personne. L'actrice irlandaise de 37 ans, alias Penelope Featherington et Lady Whistledown dans la série, serait en effet célibataire.

Luke Newton

Tout comme Luke Newton, qui joue Colin Bridgerton, le meilleur ami et futur mari de Penelope dans la saison 3. En 2023, le comédien s'est séparé de Jade Davies après quatre ans de relation. Depuis, Luke Newton n'aurait pas encore retrouvé l'amour.

Simone Ashley

La vedette de la saison 2, Simone Ashley (Kate Sharma), a rencontré sa moitié lors du Grand Prix de Monaco, en 2022. On ne sait pas grand-chose sur lui si ce n'est qu'il s'appelle Tino et qu'il est entrepreneur.

NEW | Simone Ashley "Le Papier" Jacquemus' Fashion Show : Photocall In Arles pic.twitter.com/oOQvqzUVbT — Simone Ashley Source (@SimoneAshleyCom) June 27, 2022

Ruth Gemmell

Ruth Gemmell, qui incarne Violet Bridgerton, la mère veuve de huit enfants, serait célibataire. On sait néanmoins qu'entre 1997 et 2005, elle a été mariée à l'acteur nord-irlandais Ray Stevenson, qui est décédé en mai 2023 à l'âge de 58 ans.

Adjoa Andoh

Veuve dans la série, l'actrice britannique d'origine ghanéenne Adjoa Andoh (Lady Danbury), est dans la vraie vie mariée à l'écrivain et maître de conférences Howard Cunnell. Ensemble, ils ont eu trois enfants.