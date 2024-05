«Je veux avoir un bébé» : Adele révèle son prochain projet avec son compagnon Rich Paul

Lors de l'une de ses résidences à Las Vegas ce week-end, Adele a partagé son souhait d'agrandir sa famille avec son partenaire Rich Paul.

Carnet rose à venir ? Mère d’un fils de 11 ans, Angelo, avec son ex-mari Simon Konecki, Adele a révélé à ses fans qu'elle espérait avoir une fille avec son conjoint, l'agent sportif Rich Paul, lors de sa résidence «Weekends With Adele show» au Caesars Palace à Las Vegas, a rapporté le Daily Mail.

«Une fois que j'en aurai terminé avec toutes mes obligations et tous mes spectacles, je veux avoir un bébé. Je veux une fille parce que j'ai déjà un garçon. J'ai l'impression qu'elle pourrait être la personne que j'aime le plus au monde, mais que je déteste aussi le plus au monde. C'est ce que je pense qu'il va se passer. Elle va me remettre à ma place tout le temps, n'est-ce pas ?», a déclaré la chanteuse à succès à la foule.

Adele a plaisanté en disant que l'enfant finirait par être une «petite reine autoritaire» en raison de ses parents.

De retour sur scène après avoir été contrainte de suspendre une série de dates en mars et avril pour raison de santé, la star a également fait un clin d'œil à la fille de son partenaire, Reonna Simone Paul. «C'est la remise des diplômes de ma belle-fille ce week-end», a-t-elle déclaré à la foule, ajoutant que Reonna était diplômée de l'université Clark Atlanta.

Un mariage secret en 2023 ?

L'artiste et Rich Paul, âgé de 42 ans, ont été associés pour la première fois en juillet 2021, après avoir été vus ensemble lors des finales de la NBA. Deux mois plus tard, le couple a fait sa première apparition sur Instagram, lorsque Adele a partagé une photo d'eux se câlinant.

«Rich est hilarant. Oh, il est tellement drôle, il est hilarant, oui. Et très intelligent. Vous savez, il est très, très intelligent. C'est incroyable de le voir faire ce qu'il fait», a déclaré la lauréate de 16 Grammy Awards lors d'une interview accordée à CBS en novembre 2021.

Selon certaines rumeurs, le couple se serait marié secrètement l'année dernière, Adele confirmant leur union lors du spectacle humoristique de son meilleur ami Alan Carr à Los Angeles, selon deux membres du public.

«J'étais au spectacle comique d'Alan Carr à Los Angeles ce soir et Adele était dans le public. Alan a demandé à la foule si quelqu'un s'était marié récemment et Adele a crié "Oui"» a expliqué un spectateur à «Deuxmoi».

Toutefois, aucun des deux intéressés n'a confirmé officiellement l’information, bien qu'Adele a désigné son compagnon comme son mari à plusieurs reprises lors d'interviews.