Jon Hamm confie avoir bien failli quitter la série «Mad Men» après un désaccord sur son cachet

Star de la série «Mad Men» entre 2007 et 2015, Jon Hamm s'est remémoré avoir posé un ultimatum à la production, pour faire réévaluer son salaire.

Il a tapé du poing sur la table. A l’occasion d’un long entretien accordé à The Hollywood Reporter, Jon Hamm, dont le rôle de publicitaire dans la série «Mad men» l’a révélé au public en 2007, est revenu sur sa carrière, ses débuts, ses rôles et les choix qu’il a fait. Il a notamment évoqué une dispute durant laquelle il a bien failli claquer la porte de la série après la quatrième saison, qui en a finalement compté sept. En cause, un différend sur son salaire, que l’interprète de Don Draper jugeait ne pas être à la hauteur.

«Il y a eu un moment, dans "Mad Men", où j'étais largement sous-payé, et cela a été corrigé. Et vous vous dites "OK, bien". Mais c'est venu avec une bonne dose de lutte», a ainsi expliqué Jon Hamm, revenant sur cet épisode où il s’est souvenu avoir mis la production devant le fait accompli. «J'ai dit : "Les gars, voilà ce qu'il en est, je vais m'en aller. Il faut que vous le sachiez"», a-t-il poursuivi, précisant qu’il était prêt à quitter le navire. «C'était après la quatrième saison, ce qui était vraiment difficile pour moi. Je me suis dit : "je tente le coup"».

Il ne négocie pas toujours

L’acteur de 53 ans, qui a eu gain de cause dans cette affaire, a par ailleurs confirmé qu’il ne s’est pas toujours battu pour voir ses cachets revus à la hausse, contrairement à l’avis de ses agents, comme cela a été le cas sur le long métrage «Top Gun : Maverick», selon The Hollywood Reporter, où il a demandé à son équipe d’accepter l’offre en l'état.

«J'ai l'impression que ça m'arrive souvent», a raconté l’acteur. «Je me dis : "Ne faisons pas tout rater, je veux juste le faire"», a-t-il poursuivi, précisant qu’il n’avait par exemple pas vraiment négocié son cachet pour jouer dans une autre série. «Le Morning Show était comme ça», a raconté l'acteur se remémorant avoir dit à ses agents : «Passez le marché, quel qu'il soit». Il faut savoir choisir ses combats.