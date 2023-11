Marvel : Jon Hamm dévoile l'identité du super-vilain qu'il aimerait incarner dans le MCU

Actuellement au casting de la saison 5 de «Fargo» - prochainement disponible en France sur CANAL+ - Jon Hamm a confié son souhait d’intégrer, un jour, l’univers Marvel (MCU). Le comédien aurait déjà une idée précise du super-vilain qu’il aimerait incarner.

Un fan de la première heure. Dans un entretien avec le site américain ScreenRant, Jon Hamm, qui tient actuellement un des rôles principaux dans la saison 5 de la mini-série «Fargo» – qui sera diffusée en exclusivité sur CANAL+ en 2024 – a accepté de s’exprimer à propos des rumeurs qui l’avaient annoncé dans le rôle de Mister Sinister il y a de cela plusieurs années. Aussi le fait d’avoir récemment fait une apparition dans les comics X-Men. Si le comédien affirme ne pas pouvoir répondre précisément sur la possibilité de le voir rejoindre le MCU dans un avenir plus ou moins proche, il n’a pas manqué d’exprimer sa passion pour Marvel, nourrie depuis sa plus tendre enfance.

«Je ne sais pas quoi vous dire. Ces décisions sont prises à un tel niveau de hiérarchie, bien au-delà de ce que mon salaire me permet. J’adorerais. Je suis fan des comics Marvel et des comics en général depuis que je suis tout petit. Je pense être au courant de nombreuses histoires, du moins, celles qui restent à raconter», explique-t-il, notant au passage qu’il aimerait que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, remarque son intérêt à rejoindre le MCU. Jon Hamm affirme également être intrigué particulièrement par les X-Men et les Quatre Fantastiques. Dont un personnage en particulier : le Docteur Fatalis.

«Idéalement, selon le plan qui est le leur, j’en ferais partie. Mais si ce n’est pas le cas, je sais qu’ils ont à leur disposition un large choix d’acteurs à intégrer dans ces histoires. Il y a certainement encore plusieurs choses à raconter du côté des X-Men. Ou les Quatre Fantastiques, comme le Docteur Fatalis. Il y a tellement de choses incroyables à disposition. Donc oui, j’espère avoir une opportunité. Qui sait ?», poursuit-il.