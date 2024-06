Dexter : Patrick Dempsey rejoint le casting du préquel de la série

Patrick Dempsey, connu pour son rôle dans «Grey's Anatomy», a rejoint le casting de la série Paramount+ «Dexter : Original Sin», produite par Showtime.

Patrick Dempsey a rejoint le casting de «Dexter : Original Sin», annonce Variety, qui fait savoir que l'acteur connu pour son rôle dans la série «Grey's Anatomy» devrait y incarner Aaron Spencer, le capitaine de la division homicide de la police de Miami, un homme qui entretient une relation de plusieurs décennies avec Harry Morgan (Christian Slater), le père de Dexter.

«Patrick Dempsey est un acteur bien-aimé qui est connu internationalement pour les personnages emblématiques qu'il a joués et ses performances», a déclaré Chris McCarthy, co-PDG de Paramount Global. «Nous sommes ravis de le voir rejoindre notre casting de stars de 'Dexter : Original Sin', l'histoire d'origine très attendue de la franchise.»

La jeunesse de Dexter

Le prequel de «Dexter», dont la production a commencé à Miami plus tôt ce mois-ci, mettra également en scène Patrick Gibson dans le rôle de Dexter Morgan (jadis incarné par Michael C. Hall, qui se contente de participer ici à la production executive), et Molly Brown dans le rôle de Debra Morgan. Le casting comprendra également James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, et Reno Wilson.

Se déroulant en 1991, soit quinze ans avant les événements de la série originale «Dexter», le prequel racontera la jeunesse de Dexter, alors qu'il «passe d'étudiant à tueur en série vengeur».

«Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser ses ténèbres intérieures. Sous la direction de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l'aider à trouver et à tuer les personnes qui méritent d'être éliminées de la société, sans alerter les forces de l'ordre. C'est un défi particulier pour le jeune Dexter, alors qu'il commence un stage de médecine légale au service de police de Miami», explique la production.