Ariana Grande dévoile une hilarante vidéo d'elle enfant pour son anniversaire

Ariana Grande a partagé sur les réseaux sociaux un souvenir d'enfance hilarant, à l'occasion de son 31e anniversaire.

Des débuts précoces. La chanteuse, qui a célébré mercredi 26 juin ses 31ans, en a profité pour partager avec ses 378 millions de followers sur Instagram, une vidéo souvenir prise lorsqu’elle était enfant. Et Ariana Grande ne manque pas d’autodérision. Dans ces images hilarantes repérées par la presse américaine, l’artiste donne déjà de la voix et assure le show.

En maillot de bain, la fillette se lance dans une interprétation très personnelle et n’hésite pas enchaîner les vocalises. «Pourquoi ne pas chanter du Céline Dion ?», entend-on en voix off, avant que la fillette ne poursuive son interprétation et ne salue son public la main sur le cœur, puis enchaîne avec une chorégraphie très réussie, déjà habitée par le jeu de scène.

Depuis, Ariana Grande a fait quelques progrès et sorti sept albums solo, dont «Eternal Sunshine» en mars dernier, et raflé de nombreuses distinctions. Parmi elles, le titre de jeune artiste de l’année dès 2013, puis d’artiste de l’année en 2015 lors des American Music Awards.

Plus récemment, elle a décroché son premier Grammy Award en 2019 pour son album «Sweetener», auréolé du titre de meilleur disque pop, puis en 2021, le Grammy du meilleur duo avec Lady Gaga pour «Rain on me». Une vocation qui a donc pris un sacré tournant.