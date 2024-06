«Harry Potter» : intrigue, diffusion, casting... Tout savoir sur la série télévisée en préparation

Warner Bros. Discovery prépare une série télévisée adaptée des livres Harry Potter de J.K. Rowling déjà à l'origine de l'une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps. Inrtigue, sortie, casting... Voici les informations essentielles à connaître sur le projet.

Quelle sera l’intrigue ?

Chaque saison se concentrera sur un livre de la saga «Harry Potter», qui se compose de sept romans.

Casey Bloys, PDG de HBO & Max Content, a néanmoins déclaré que le projet se déroulerait sur «10 années consécutives».

«Cette nouvelle série Max Original plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué d'apprécier pendant toutes ces années», a-t-il affirmé, assurant les fans qu'il s'agirait d'une «adaptation fidèle».

«Nous sommes ravis de donner au public l'opportunité de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu'il existe un amour et une soif si persistants pour le monde sorcier. Cette nouvelle série plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années.»

qui sera à la création ?

L'auteure des livres, JK Rowling, fait partie des productrices exécutives. Le 26 juin 2024 il a été annoncé qu'un duo de choc ayant participé au succès phénoménal de la série «Succession» - fabuleuse série acclamée par la critique et récompensée à de multiples reprises aux Emmy Awards - seront Francesca Gardiner. La scénariste, qui a également travaillé sur «His Dark Materials» et «Killing Eve» sera la showrunner. Elle travaillera en collaboration avec le réalisateur Mark Mylod, à qui l'on doit des épisodes de «Succession», «Game of Thrones», «The Last of Us» ou encore «Entourage».

Quand sortira la série ?

La diffusion sera lancée en 2026, a annoncé David Zaslav, le président de Warner Bros. Discovery, lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre de la société, le 23 février 2024.

Comment regarder la série ?

La série est destinée à la plate-forme de streaming Max. A noter qu’il a été annoncé en juin 2024 qu'elle serait estampillée HBO Original plutôt que Max Original.

Quels acteurs jouent dans la série ?

Lors de l'annonce du nouveau projet, le communiqué de Max a indiqué que la série mettrait en vedette un nouveau groupe d'acteurs. «La partie délicate, ce sont les deux premiers livres, où les enfants sont plus jeunes, vers 11 ou 12 ans», a déclaré Channing Dungey à propos du processus de casting.

«Nous avons essayé d'être très proches de l'original. Nous ne sommes pas allés voir les agences. Nous avons notre propre processus interne», a révélé Casey Bloys.

Un retour des vétérans de la saga ?

Daniel Radcliffe, Emma Watson, et Rupert Grint sont passés de l'enfance à l'âge adulte et devenues des stars en étant à l'affiche des huit films - «Harry Potter et les Reliques de la Mort» étant divisé en deux parties - qui composent la saga cinématographique. Pour l'heure cependant, aucun de ces acteurs emblématiques n'est appelé à reprendre son rôle dans la série.

Daniel Radcliffe a déclaré qu’il acceptait de rester à l’écart : «Je crois comprendre qu'ils essaient de repartir à zéro et je suis sûr que celui qui les fera voudra y laisser sa propre marque et ne voudra probablement pas avoir à trouver comment faire apparaître le vieux Harry dans ce film quelque part», a-t-il confié à ComicBook.com, se disant heureux de «passer le flambeau».

A quel degré J.K. Rowling sera-t-elle impliquée ?

La romancière, ces dernières années en froid avec les acteurs des films originaux qui ont dénoncé ses prises de position transphobes, ne rédigera pas la série télévisée, mais occupera le rôle de productrice exécutive. Elle devrait néanmoins être impliquée dans les décisions tout au long du processus de développement et de production.

«L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail offert uniquement par une longue série télévisée», avait-elle déclaré dans un communiqué.

Quel sera le budget ?

Max n'a pas encore révélé clairement le budget de la série, mais Casey Bloys a affirmé que les dépenses seraient comparables à celles de «Game of Thrones» et «House of the Dragon», deux des émissions les plus coûteuses de tous les temps. La première saison du spin-off de GOT a coûté environ 125 millions de dollars à HBO.