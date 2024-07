Dua Lipa officialise sa romance sur Instagram avec Callum Turner

Présumée en couple avec l’acteur Callum Turner, Dua Lipa a partagé sur Instagram une tendre photographie à ses côtés, à l’occasion du festival de Glastonbury, dont elle était l'une des têtes d'affiche cette année.

Une romance confirmée par la principale intéressée ? Cela en a tout l'air. Alors que la chanteuse Dua Lipa et l’acteur Callum Turner ont été aperçus échangeant de tendres gestes et quelques baisers à plusieurs reprises depuis le début de l'année, alimentant la rumeur d’une relation, la chanteuse pourrait bien avoir officialisé son couple sur Instagram.

La star de 28 ans a dévoilé sur son compte un carrousel de photographies prises lors du festival Glastonbury, dont un cliché la montrant au côté de l’acteur de 34 ans, à l'affiche dernièrement de la série «Masters of the Air». Les deux artistes, visiblement complices, prennent la pose, allongés sur l'herbe et se regardant dans les yeux, tout sourire.

Un second cliché semble également mettre en scène Callum Turner embrassant tendrement Dua Lipa sur la tête, bien que l'on ne distingue pas clairement le visage de l'acteur, dont une partie est recouverte.

Dua Lipa était l'une des têtes d'affiche du festival Glastonbury cette année.

Dernièrement, l'artiste a été en couple avec le réalisateur français Romain Gavras, dont elle s'est séparée en décembre dernier après huit mois de romance.