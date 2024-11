L’acteur Jim Carrey est à nouveau en deuil et perd sa sœur aînée

Jim Carrey est à nouveau frappé par le deuil. L’acteur a perdu sa sœur aînée.

L’acteur Jim Carrey, 62 ans, est en deuil. La star de «The Mask», «Dumb and Dumber» ou encore «The Truman Show» a perdu sa sœur aînée Rita, animatrice radio et chanteuse. L’annonce de son décès a été faite par son époux sur Facebook, comme l’a révélé TMZ, ce 15 novembre en partageant une publication.

«Rita est décédée paisiblement entourée de sa famille et de ses amis jeudi 14 novembre. Nous avons partagé seize années ensemble et nous nous sommes mariés l’an dernier en juillet, lors de la cérémonie en plein air dont elle avait toujours rêvé», a noté son époux Alex, précisant que sa femme était tout pour lui.

De son côté, Jim Carrey qui a grandi au Canada avec ses deux sœurs Rita et Patricia et son frère John, n’a pour l’instant pas réagi et préfère affronter à cette triste nouvelle dans l’intimité, lui qui a perdu plusieurs proches ces dernières années.

L’acteur a en effet déjà dû faire face à la disparition de son frère John, en 2019, des suites d’une maladie sanguine rare appelée anémie aplastique.

Il a également affronté la disparition de son ex-compagne Cathriona White, décédée en 2015 d’une overdose médicamenteuse, peu de temps après leur rupture.