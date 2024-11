Leonardo Di Caprio et Kate Winslet s'échangent un baiser 27 ans après le film Titanic (Vidéo)

Restés très amis depuis le tournage de «Titanic», Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont échangé un baiser sur scène mardi, à Los Angeles, lors de la projection du long métrage «Lee Miller», campé et produit par l’actrice.

Un baiser affectueux. Leonardi Di caprio est venu soutenir son amie de longue date Kate Winslet lors de la projection, mardi à Los Angeles du long métrage «Lee Miller», campé et produit par l’actrice. A cette occasion, les deux stars ont échangé un smack, 27 ans après avoir incarné à l’écran Jack et Rose dans «Titanic».

Resté très proche de sa partenaire à l’écran depuis le tournage du long métrage de James Cameron en 1996, l’acteur de 50 ans est en effet monté sur scène pour présenter l’actrice, en amont d’une table ronde consacrée au film «Lee Miller», biopic dédié à la célèbre photographe de guerre campée par Kate Winslet. L’occasion pour Leonardo DiCaprio de dire tout le bien qu’il pense de son amie, également productrice du film.

Plus de 25 ans d'amitié

«Kate, ma chère amie. Ton travail dans ce film n'a été rien de moins que transformateur», a déclaré l'acteur dans une vidéo captée par le journaliste David Caspi, relayée sur les réseaux et repérée par Page Six. «Je continue d'être impressionné. Je continue d'admirer ta force, ton intégrité, ton talent et ta passion pour chaque projet que tu crées», a-t-il poursuivi, avant d’annoncer l’actrice oscarisée. «Sans plus attendre, l'un des grands talents de ma génération : la seule et unique Kate Winslet», a-t-il déclaré, alors que la star de 49 ans rejoignait son ami sur scène.

Une pluie de louange qui a visiblement touché l’actrice. Lors de son arrivée sur scène, Kate Winslet a embrassé Leonardo DiCaprio avant de le serrer affectueusement dans ses bras.

This is not a drill: Leonardo DiCaprio introducing Kate Winslet at #LeeMovie screening last night





IG stories by @/dudicaspi pic.twitter.com/6bHQfAZvqE — Adoring Kate Winslet (@AdoringKateW) November 20, 2024

Il faut dire que depuis leur rencontre sur le tournage de «Titanic», Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, alors âgés de 22 et 23 ans, sont restés des amis fidèles.

Une histoire d’amitié qui dure depuis maintenant plus de 25 ans, rendue possible grâce à une chose, avait expliqué Kate Winslet il y a quelques années sur le plateau de la journaliste Lorraine Kelly : «Je pense que si notre amitié dure, c'est parce qu'il n'y a jamais rien eu de romantique», soulignait l’actrice, mariée depuis 2012 à Edward Abel Smith, également connu sous le nom de Ned Rocknroll.