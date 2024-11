Thanksgiving 2024 : comment les célébrités ont célébré cette fête américaine

Thanksgiving a une place particulièrement importante dans le calendrier américain. Fête culturelle très populaire, elle permet également à certaines célébrités de passer du temps en famille ou de s'adonner à un repas spécial.

Le quatrième jeudi de novembre, les Etats-Unis fêtent Thanksgiving. Une date importante, qui permet à chacun de profiter d'un repas (et la célèbre dinde pour l'occasion), souvent entourré de ses proches. Voici comment les célébrités ont passé ce 28 novembre.

Trump et elon musk à mar-a-lago

Fraîchement élu président pour un deuxième mandat, qu'il entamera d'ici quelques semaines, Donald Trump a été aperçu avec son plus grand soutien, Elon Musk, pour le dîner de Thanksgiving. Une vidéo d'eux les montre attablés, dans une ambiance musicale et festive.

Bruce willis avec ses filles

Pour beaucoup d'Américains, Thanksgiving est l'occasion de passer du temps en famille. C'est exactement ce qu'a fait Bruce Willis. L'acteur américain apparaît dans quelques photos publiées par sa fille (avec Demi Moore), Tallulah Willis. Elle lui a notamment offert un très mignon trophée de «meilleur père de l'histoire».

Matthew McConaughey respecte la tradition

Matthew McConaughey n'a pas fait d'entorse aux traditions : il a célébré Thanksgiving en compagnie de sa femme, faisant honneur à la célèbre dinde souvent cuisinée pour l'occasion. Les deux amoureux ont tenté une recette spéciale à la Tequila, qu'ils semblent avoir bien appréciée. Camila McConaughey en partage les dessous sur ses réseaux sociaux.

Kevin durant fait ses pronostics

Aux Etats-Unis, Thanksgiving rime aussi avec sport. La journée est consacrée au football américain (pas de basketball), alors que le lendemain est une journée spéciale avec pas moins de 10 matchs, de midi à minuit (heure de l'Est américain). Pour Thanksgiving, l'honneur est laissé à la NFL, qui proposait trois affiches pour l'occasion. Kevin Durant, le très célèbre ailier des Phoenix Suns, s'est laissé tenter à quelques pronostics. Seulement un bon score sur les trois rencontres pour le médaillé d'or aux derniers Jeux olympiques de Paris.

Happy Thanksgiving to all pic.twitter.com/dEJ9i9iyzA — Kevin Durant (@KDTrey5) November 28, 2024

Vin diesel met la famille en avant

Pour Thanksgiving, Vin Diesel a partagé une photo de lui avec Dwayne Johnson, sur le tournage de «Fast and Furious». Une véritable bombe, tant les deux acteurs étaient connus ces dernières années pour leurs embrouilles. «The Rock» avait déjà fait le premier pas ces derniers temps (2023), en expliquant : «malgré nos différences, nous sommes comme des frères depuis des années. Avec fraternité, nous serons les garants de cette franchise et nous en prendrons toujours soin, que ce soit les personnages ou les fans que nous adorons. J'ai toujours construit ma carrière en pensant d'abord à ce que voulait le public, et cela continuera de me guider». Cette publication de Vin Diesel vient donc confirmer la possibilité de voir les deux acteurs collaborer dans un prochain volet de la saga. Une nouvelle qui arrive à point nommé pour Thanksgiving.