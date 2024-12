Après 18 ans d’absence, la série Malcolm va faire son grand retour

Les aventures de Malcolm le surdoué, et de sa famille infernale, vont reprendre. Ce sont les acteurs eux-mêmes, Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) et Jane Kaczmarek (Loïs) qui ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. De quoi ravir les fans de la série qui compte déjà 151 épisodes.

Si depuis 18 ans, la série Malcolm in the middle s’était officiellement achevée, la surprise de son retour a l’effet d’un véritable cadeau de Noël. «Oui je vous entends, j’arrive !» répond à ses parents fictifs Frankie Muniz dans une courte vidéo publiée sur X par le géant du streaming Disney +.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Car la plate-forme vient de commander quatre nouveaux épisodes au créateur et producteur de la série Linwood Boomer, que vous avez peut-être aperçu dans La petite maison dans la prairie. «Yes, no, maybe, I don’t know, can you repeat the question ?», le générique emblématique va pouvoir résonner à nouveau dans le salon.

Un retour signé Disney+

Pour Ayo Davis, le président des chaînes de la marque Disney (Disney +, Disney Channel, Disney JR et Disney XD), cette série «est un tournant dans les sitcoms» qui a «su capter l’essence d’une vie de famille, avec humour, bon coeur, avec un vrai pouvoir d’identification». «La série est hilarante mais surtout, elle représente une charmante famille chaotique avec des problématiques individuelles qui résonnent chez un public de tout âge.» a-t-il ajouté. A l’époque, l’acteur principal Frankie Muniz était devenu l’un des enfants acteurs les plus rentables de l’année 2003. Il était même classé 95e dans le top 100 des célébrités les mieux payées de l’années 2004 par le magazine Forbes.

«Quand Linwood Boomer a suggéré qu’il était peut-être temps pour la famille dysfonctionnelle préférée du public de faire un come-back, on a trouvé qu’il n’y avait pas meilleure idée, et on avait hâte de revoir tous ces acteurs brillants qui la composaient», a expliqué Karey Burke, présidente de la société de production 20th Television au magazine américain Variety.

Une famille déjantée filmée de manière originale

Tournées et diffusées entre 2000 et 2006, les aventures rocambolesques de cette famille complètement déjantée n’ont cessé de faire rire. Durant 7 saisons et à travers 151 épisodes, Malcolm, le surdoué, nous a fait vivre son quotidien. Il a dû supporter Hal, son irresponsable père immature, Loïs, sa colérique mère autoritaire, Francis et Reese, ses grands frères ingérables, et Dewey son génie incompris de petit frère. La famille s’agrandit en saison 4 quand naît Jamie, un nouveau petit bébé compliqué à vivre.

Très populaire, la façon originale dont la série a été tournée et réalisée a ouvert la voie aux comédies tournées en caméra unique, où tous les plans et angles sont pris à l'aide d’une seule et même caméra. Tout comme The Office, Californication, ou plus récemment, New Girl et Young Sheldon. Avec prises de parole en aparté, face cam, et des personnages qui s’adressent directement aux téléspectateurs. «Malcolm in the Middle a littéralement changé le paysage télévisuel des comédies à ses débuts il y a plus de deux décennies, redéfinissant ce que le genre pouvait être», a déclaré Karey Burke, présidente de 20th Television.

Ayo Davis annonce une suite prometteuse : «Linwood Boomer et ses équipes travaillent sur ces nouveaux épisodes qui réuniront rires, blagues, chaos, et quelques surprises qui vous rappelleront pourquoi cette série est intemporelle.» Le synopsis officiel indique pour l’instant qu’on assistera, avec Malcolm et sa fille, au 40e anniversaire de mariage d’Hal et Loïs.