Vidéo : les meilleurs coffrets Blu-ray et 4K de 2025

Les premiers mois 2025 sont déjà riches en beaux coffrets vidéo. Voici notre sélection de titres à mettre absolument sur votre liste.

Ichi the killer

Les éditions Carlotta restent fidèles à leur exigence habituelle avec la sortie de «Ichi the killer», le film controversé de Takashi Miike. Sorti en 2001 et adapté du manga culte de Hideo Yamamoto, ce film volontairement outrancier n'est pas à mettre entre toutes les mains. Comme dans le manga, le héros n'est pas Ichi mais Kakihara, un yakuza aux tendances masochistes, qui traque l'assassin de son boss à sa manière. Outre le film en version restauré 4K, le coffret regorge de bonus. On y trouve un making-of, des entretiens avec les personnages clés du projet, le programme japonais édité pour la sortie du film (44 pages) et même une reproduction d'un ticket de cinéma.

Ichi The killer édition prestige, de Takashi Miike, éd. Carlotta, 35 €

Sans retour

La bande-annonce de 1981 évoquait à la fois «Délivrance», «Midnight Express» et «Apocalypse Now». De notre côté, on pense aussi à l'ambiance pesante du premier «Rambo». Et sans atteindre ces films mythiques, «Sans retour» de Walter Hill vaut largement le détour. Ce survival angoissant nous plonge dans un enfer vert pas si lointain, puisqu'il raconte le parcours dans le bayou louisianais de neuf membres de la garde nationale. Alors qu'il étaient venus pour effectuer quelques manœuvres, les voici pourchassés par des locaux terrifiants. Avec son casting de vraies gueules et sa bande originale aux petits oignons, c'est une vraie pépite à découvrir d'urgence.

«Sans retour» édition collector 4K, de Walter Hill, éd. L'atelier d'images, 29,99 €

Pale Rider

Quatre décennies après sa sortie, en 1985, le western crépusculaire «Pale Rider» sort dans une version restaurée en ultra-HD. Ce film réalisé par Clint Eastwood, qu'il a aussi réalisé, s'impose notamment grâce au charisme dégagé par l'acteur, alors âgé d'un peu plus de 50 ans. S'il n'atteint pas les sommets d'«Impitoyable» (1992), il illustre une parfaite maîtrise du genre et du récit. Et le grand Clint en redresseur de torts, ça ne se refuse jamais.

«Pale rider» édition Steelbook 4K, de Clint Eastwood, éd. Warner, 29,99 €

Coffret Alfred Hitchcock, aux origines du maître du suspense

On l'oublie souvent, mais la carrière d'Alfred Hitchcock s'est étendue sur plus de six décennies. Entre 1927 et 1932, à un rythme effréné, le maître du suspense a ainsi tourné pas moins de dix (!) longs-métrages aux studios d’Elstree, au nord de Londres. A cheval entre la fin du muet et le début du parlant, ces œuvres seront décisives pour la suite de sa carrière. Dans ce coffret que les collectionneurs vont adorer, on trouve dix films peu vus et surtout méconnus du réalisateur. Citons par exemple «Le masque de cuir», «The Manxman», ou encore «A l'Est de Shanghai», auxquels viennent s'ajouter des suppléments de choix tel «Becoming Hitchcock», un documentaire inédit, et plus de 3 heures 30 d’entretien, un galerie photos ainsi qu'un livret exclusif de 64 pages.

Coffret 10 films d'Alfred Hitchcock, aux origines du maître du suspense, éd. Carlotta, 80 €

Saint-ex

Avant d'être l'auteur du «Petit prince» en 1943, Antoine de Saint-Exupéry (incarné par Louis Garrel) était un pilote de l'Aéropostale. En 1930, cet aventurier avide de grands espace rejoint son ami Henri Guillaumet (Vincent Cassel) en Argentine pour y développer le service, quand ce dernier disparait en vol, lors de sa 92e traversée des Andes. Persuadé qu'il a survécu, le pilote se lance alors dans une expédition à haut risques, une épopée pleine de poésie racontée par Pablo Agüero dans «Saint-Ex», où le cinéaste mêle habilement le réel et le riche monde imaginaire du pilote/écrivain.

Saint-Ex, de Pablo Agüero, éd. Studiocanal, 19,99 €

Né un 4 juillet

Le film qui aurait pu valoir à Tom Cruise un Oscar. Sa superbe performance dans «Né un 4 juillet» sorti en 1989 lui a d'ailleurs valu une de ses seules nominations aux Academy awards, mais il a été devancé cette année-là par Daniel Day-Lewis. Adapté des mémoires de Ron Kovic, fervent patriote revenu paraplégique du Vietnam, le film offre un superbe terrain de jeu à l'acteur, alors âgé de 27 ans et qui souhaitait casser son image de beau gosse après le phénomène «Top Gun». Mission accomplie, on a rarement vu Tom Cruise comme ça.

«Né un 4 juillet» édition collector, d'Oliver Stone, éd. L'atelier d'images, 29,99 €

Vaiana 2

On embarque à nouveau avec «Vaiana 2». La suite du premier film sorti en 2016 a débarqué dans les salles en fin d'année 2024, remportant un succès énorme au passage. Il a d'ailleurs franchi la barre du milliard de dollars de recettes mondiales. Cette suite très réussie réunit toujours Vaiana et Maui, trois ans après leur rencontre, pour un nouveau périple aux confins des mers des îles du Pacifique.

Réalisé par trio à l'efficacité redoutable, «Vaiana 2» coche toutes les cases, avec ses paysages grandioses, ses personnages attachants et ses chansons de haute volée.

«Vaiana 2» édition Steelbook 4K, de David Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller, éd. Disney, 29,99 €

Coffret Beetlejuice 1 et 2

Quelques mois après la sortie improbable de «Beetlejuice 2», 36 ans (!) après l'opus originel, voici un joli coffret réunissant les deux films. Après une terrible tragédie, la famille Deetz retourne à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l’Au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Coffret «Beetlejuice» collection 2 films 4K, de Tim Burton, éd. Warner, 45 €

Wicked

Le pays d'Oz s'enrichit d'une fable fantastique, avec la sortie de «Wicked». Le film raconte sous forme de comédie musicale les destins croisés et l'amitié de deux apprenties sorcières que tout oppose, Elphaba et Glinda. La première est une jeune femme brillante - aux pouvoirs potentiellement terrifiants - mais rejetée à cause de la couleur verte de sa peau. Face à elle, la belle Glinda fait figure de star de la fac de Shiz, mais elle aimerait tellement être moins superficielle. Au delà de leur rencontre et de ses conséquences potentielles, le film explore un univers fantastique, fabuleusement mis en images. Riche en contenu, le coffret propose une avalanche de bonus, tels une version karaoké, un voyage de 40 minutes à travers la transposition à l'écran du pays d’Oz, ou encore des scènes coupées.

«Wicked», de John M. Chu, éd. Warner, dispo en format physique et au format digital, 19,99 €

Constantine

Moins connu que beaucoup d'autres longs-métrages de Keanu Reeves, «Constantine» est pourtant un des tout meilleurs de sa filmographie. 20 ans après sa sortie en salles, le premier film réalisé par Francis Lawrence («Hunger Games 2», 3 et 4, «Je suis une légende», «Red Sparrow») revient dans une édition collector de très belle facture. Bourrée de suppléments, ce steelbook met magnifiquement en valeur, dans une version restaurée 4K, l'adaptation du comics culte «Hellblazer», où on suit le légendaire occultiste en phase terminale et son combat contre le diable.

«Constantine» édition steelbook collector 4K, de Francis Lawrence, éd. Warner, 29,99 €

Amadeus

Un écrin à la hauteur. «Amadeus», le chef d'oeuvre de Milos Forman (Larry Flint,) revient dans une version restaurée 4K exclusive. Sorti en 1984, le film raconte le destin légendaire de Wolfgang Amadeus Mozart (Tom Hulce), le musicien le plus célèbre de l'Histoire. Dans le film, il est encore un jeune compositeur au talent hors normes, qui se confronte un peu naïvement à celui qui deviendra son rival le plus acharné, Antonio Salieri (F. Murray Abraham). Visuellement flamboyant, «Amadeus» est un drame comme on en fait peu, et cette édition steelbook riche en bonus (un livret en français, des cartes collector et un poster figurent dans le coffret) est une perle à avoir absolument dans sa vidéothèque.

«Amadeus» édition collector 4K, de Milos Forman, éd. Warner, 45 €