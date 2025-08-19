Twitch : Anyme, le streameur le plus populaire du moment, annonce faire une pause

Suivi par près de 2 millions de personnes sur Twitch, Anyme, véritable star de la plate-forme à seulement 22 ans, a annoncé ce lundi prendre une pause.

Une annonce surprenante. Après une ascension folle dans le milieu de la création de contenu sur les réseaux sociaux, le streameur Anyme a décidé de faire une pause dans sa carrière.

Originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), Anyme, de son vrai nom Maxence, est devenu une star montante de Twitch et TikTok en l’espace d’un an seulement.

Sur ces réseaux, il est suivi par près de 2 millions de personnes sur la plate-forme de «lives», où il apparaît quotidiennement, de 3,1 millions sur TikTok ou encore de 2,3 millions sur Instagram.

Mais ce lundi soir, le jeune homme a fait part d’une annonce inattendue : «J’ai pris pas mal de recul ces derniers jours. Je me rends compte que tout est allé très vite et je préfère arrêter au bon moment», a-t-il publié en story sur Instagram.

À bientôt les frérots on a bien rigolé https://t.co/gnDaJruRqI — Anyme023 (@Anyme023Off) August 18, 2025

«Merci pour tout ce qu’on a vécu et votre soutien, on se reverra plus tard», a ajouté le streameur.

Une pause qui a du mal à convaincre

Beaucoup de ses fans ont du mal à croire à une véritable pause. Et pour cause, Anyme publie du contenu très régulièrement sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, notamment humoristique. Pour certains, il s’agit donc d’une blague du vidéaste.

De plus, il fait partie des streameurs les plus en vogue du moment. Après s’être inscrit sur TikTok en 2023, Maxence a rapidement été sous le feu des projecteurs, dès 2024, grâce à certains extraits viraux de ses «lives» produits sur Twitch au cours desquels il joue à des jeux vidéo, réalise des activités insolites, discute avec ses abonnés ou encore réagit à d’autres contenus.

Certains d’entre eux ne le voient donc pas s’arrêter en si bon chemin. Enfin, Anyme fait partie des pilotes au casting du prochain GP Explorer, une course de F4 organisée par un autre grand nom d’internet, Squeezie.

L’événement, le dernier après deux premières éditions pleines de succès, est très attendu par les millions de fans des différents créateurs de contenu en lice.