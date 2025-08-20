Stranger Things : les frères Duffer signent un contrat de quatre ans avec la Paramount

Matt et Ross Duffer, créateurs de la série «Stranger Things», ont décidé de signer un contrat d'exclusivité durant quatre ans avec le studio Paramount, au détriment de Netflix.

Paramount s'offre un duo à succès. Matt et Ross Duffer, créateurs de la série phénomène Stranger Things, ont signé un contrat exclusif de quatre ans avec le studio, selon le site américain The Hollywood Reporter.

L'atout majeur de ce deal pour les frères Duffer est la possibilité de réaliser de longs-métrages pour la Paramount, alors que les deux scénaristes étaient engagés avec Netflix depuis 2016.

Lors de la signature de leur dernier contrat pluriannuel avec Netflix, Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix, assurait qu'ils «avaient hâte de voir ce que les frères Duffer nous réservent lorsqu'ils sortiront du monde à l'envers». Or, les deux frères n'ont jamais eu la possibilité de réaliser leur souhait de longs-métrages.

Les frères Duffer retrouveront des anciens partenaires de Netflix

La présence de Cindy Holland, présidente de la distribution directe chez Paramount, et de Matt Thunell, président de Paramount TV Studios, a été un atout majeur également pour la société américaine de production puisque ces deux cadres ont noué une relation avec les frères Duffer lors de leurs passages respectifs chez Netflix.

«Nous sommes ravis de retrouver nos amis Cindy et Matt, qui ont été parmi les premiers à croire en nous et en un petit scénario original que nous avons écrit, et qui est devenu Stranger Things. Ils nous ont donné leur chance en 2015, et ils la retentent : nous avons hâte de créer de nouvelles histoires ensemble», ont assuré Matt et Ross Duffer dans un communiqué.

Les deux scénaristes vont tout de même continuer à travailler avec Netflix, mais en tant que producteurs, avec les séries Something Very Bad Is Going to Happen et The Boroughs. Les frères Duffer resteront par ailleurs producteurs des projets issus de l'univers de Stranger Things.

La carrière des frères jumeaux avait réellement décollé suite au succès planétaire de la série fantastique produite par Netflix depuis 2016. La dernière saison est attendue à partir du 26 novembre sur la plate-forme de streaming.

Le 13 août dernier, David Ellison, nouveau PDG de Paramount avait assuré face à la presse que le studio devait être «la destination numéro une pour les artistes et les cinéastes les plus talentueux du monde». L'arrivée du duo Duffer est l'une des démonstrations de cette volonté, tout comme l'acquisition des droits de l'UFC et le rapprochement avec Legendary Pictures, selon Variety.