Stranger Things : les créateurs travaillent déjà sur leur prochaine série de science-fiction

Alors que «Stranger Things» touchera à sa fin avec la saison 5, les frères Duffer travaillent déjà sur une nouvelle série de science-fiction. Intitulée «The Boroughs», elle suivra une groupe d’amis dans le désert du Nouveau-Mexique luttant contre un ennemi commun.

Un nouveau défi. Si la série à succès «Stranger Things» touchera à sa fin avec la saison 5, les fans savent que d’autres projets vont venir prolonger le monde créé par les frères Duffer, avec une pièce de théâtre en préparation, le développement d’un dessin animé, un livre préquelle sur Eddie Munson, ou encore un projet de spin-off.

Les créateurs de la série sont toutefois prêts à s’attaquer à un autre univers avec «The Boroughs», une fiction créée par Jeffrey Adiss et Will Matthews – à qui on doit la magnifique série «The Dark Crystal : Age of Resistance» – et déclinée en 8 épisodes dont ils seront les producteurs exécutifs. L’histoire débutera au milieu du désert du Nouveau-Mexique, où un groupe participant à une retraite au sein d’une communauté se retrouve contraint de se dresser face à une menace d’un autre monde, pour l’empêcher de voler ce qu’ils n’ont pas en quantité suffisante : le temps.

Les frères Duffer ont précisé que ce nouveau projet possède quelques similitudes avec «Stranger Things». «Nous sommes fans de l’écriture de Jeffrey et Will depuis longtemps, et quand ils nous ont présenté l’idée de ‘The Boroughs’, nous avons immédiatement compris qu’il s’agissait d’une histoire très spéciale. Si les héros de la série ont quelques années de plus que ceux de ‘Stranger Things’, ils forment, eux aussi, une bande de marginaux très attachante, et nous sommes impatients de les rejoindre dans leurs aventures qui seront à la fois effrayantes, drôles, et profondément touchantes», ont-ils déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel de Netflix.