Emmy Awards 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie ?

La cérémonie sera à suivre en direct sur CANAL+, avec des contenus exclusifs à découvrir sur l'application de la chaîne. [© 2024 ATAS/NATAS ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 77e cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui récompense le meilleur de la télévision américaine, sera à suivre en direct sur CANAL+ dans la nuit du 14 au 15 septembre, à partir de 00h45. Avec également un dispositif spécial à découvrir sur l’application de la chaîne cryptée. 

Un rendez-vous incontournable. CANAL+ se met à l’heure américaine, dans la nuit du 14 au 15 septembre à partir de 00h45, à l’occasion de la 77e cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui récompensera une nouvelle fois le meilleur des émissions et des séries américaines de l’année écoulée. Les abonnés à la chaîne cryptée entameront les festivités avec un numéro spécial de «L’Hebd’Hollywood» consacré à l’événement, avant de retrouver Didier Allouch sur le tapis rouge posé à l’entrée du Saban Media Center de Los Angeles, à 1h00 du matin. À noter qu'un dispositif spécial sera proposé via l’application de la chaîne cryptée. 

La 77e cérémonie des Emmy Awards débutera offciellement à 2h00, avec 16 récompenses à distribuer au total. Cette année, «Severance», «The White Lotus», «The Penguin» ou encore «The Studio» font figure de favoris, la première affichant le plus grand nombre de nominations, avec 27 au total. Des surprises ne sont pas à exclure, notamment avec «The Pitt», la série médicale avec Noah Wyle qui a fait sensation sur HBO Max. Le comédien de 54 ans est en compétition pour l’Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique, une reconnaissance de taille pour celui qui n’avait plus vu son nom dans la liste des nommés depuis 1999, à l’époque où il incarnait le docteur Carter dans la série «Urgences». 

Couronnée à six reprises l’an dernier dans la catégorie des séries comiques (ce qui reste plutôt étrange étant donné le ton de la série), «The Bear» devrait être sérieusement concurrencée dans cette édition par «The Studio», le petit bijou d’humour visible sur Apple TV+, avec Seth Rogen dans le rôle principal de cette satire des grands studios hollywoodiens. La mini-série «Adolescence» semble assurée de remporter la quasi-totalité des prix de sa catégorie (des mini-séries donc). 

Enfin, dans la guerre des plates-formes de streaming, si HBO Max et Netflix ont dominé le nombre de nominations (avec 142 et 120 respectivement), Apple TV+ et ses 79 citations pourraient toutefois damer le pion à ses concurrents en remportant les récompenses les plus prestigieuses de la soirée, notamment celle de la meilleure série dramatique avec «Severance», et donc de la meilleure série comique avec «The Studio». À 83 ans, Harrison Ford pourrait également repartir avec le prix du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation du docteur Paul Rhodes dans la série «Shrinking».  

