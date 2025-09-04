Tomb Raider : voici l'actrice qui va jouer Lara Croft dans la série Amazon

L'actrice de Game of Thrones, Sophie Turner, va camper le rôle de Lara Croft dans la série «Tomb Raider» développée par Amazon.

Lara Craft aura prochainement une nouvelle interprète. L’actrice Sophie Turner, 29 ans, a officiellement été choisie pour camper la célèbre héroïne dans la série créée et scénarisée par Phoebe Waller-Bridge pour Amazon. La jeune femme connue pour son rôle dans «Game of Thrones», succède à Angelina Jolie et Alicia Vikander et devient la troisième actrice à interpréter le rôle à l’écran.

«Je suis extrêmement heureuse d'incarner Lara Croft. C'est un personnage emblématique, qui compte beaucoup pour beaucoup de gens, et je vais donner tout ce que j'ai», a confié Sophie Turner dans un communiqué, cité par The Hollywood Reporter. «La tâche est immense, car je succède à Angelina et Alicia, qui ont livré des performances exceptionnelles, mais avec Phoebe à la barre, nous (et Lara) sommes entre de très bonnes mains. J'ai hâte que vous découvriez ce que nous vous réservons. », a poursuivi l’actrice, pressentie depuis novembre dernier pour reprendre le rôle.

Début de production en janvier

Annoncée en 2023, cette nouvelle adaptation des aventures de la célèbre archéologue entrera en production le 19 janvier prochain, selon les informations de Deadline. Impliquée depuis le début du projet, l'actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, en est la créatrice, la scénariste, la productrice exécutive et la co-showrunner.

Elle sera accompagnée de Jonathan Van Tulleken (Dope Thief, Shogun) à la réalisation et Chad Hodge (Good Behavior, Single All the Way) comme co-showrunner et producteur executif, a par ailleurs annoncé Amazon MGM Studios.